Az angolok is felfigyeltek a magyar Mörk zenekarra

A tavaly új lemezzel jelentkező Mörk régóta tervezte, hogy ellátogat a szigetországba, sőt, 2020 elején már konkrét tervekkel vágtak neki, hogy valóra váltsák ezt az álmukat, de a világjárvány sajnos közbeszólt. Most, két évvel később azonban a hosszú listájukon egyből két dolgot is kipipálhattak, ebből az egyik nagy mérföldkő a Mörk külföldi törekvéseiben, hogy néhány hete két alkalommal is felléptek az egyik legrangosabb európai szakmai eseménysorozaton, a brightoni The Great Escape fesztiválon. A másik pedig, hogy kipróbálhatták magukat a Worldwide FM sessionjében, ahol korábban mindössze egyetlen magyar vonatkozású zenekar, az azóta már berlini székhelyű Àbáse fordult meg. A Worldwide FM egy olyan közösség és platform, ahol az alternatív perspektívák és a közös progresszív értékek előtérbe kerülnek a zene és a kultúra révén. Akár Palesztinából, akár New Orleansból sugározzák a műsoraikat, igyekeznek hangot adni azoknak a haladó művészeknek és kulturális személyiségeknek, akik küzdenek az egyenlőtlenség minden formája ellen.

A Mörk Worldwide FM Session plusz érdekessége, hogy az öt dalból álló szett utolsó dala egy premier: a Towards the Sun című dalt a közönség ugyanis korábban még sohasem hallhatta.

Gilles Peterson rádiós műsorvezető, DJ és lemezgyűjtő, aki az elmúlt három évtizedben kulcsszerepet játszott az előremutató underground zene támogatásában az Egyesült Királyságban és azon túl. Heti főműsoridőben, szombat délutáni műsort vezet a BBC Radio 6 Music csatornán, amely a rádió egyik legnépszerűbb zenei műsora, a Brownswood Recordings független lemezkiadó vezetője, és a Worldwide FM online rádióállomás alapítója.

Petersont ráadásul annyira elvarázsolta a Mörk zenéje, hogy a felvétel után néhány nappal a zenekar Baby című dalát is pörgette BBC-s heti műsorában, ezzel is tovább népszerűsítve a csapatot a brit zenerajongók körében.