Az Alkonyattól pirkadatig vetítésével folytatódik a Celluloid Nights az Urániában

A filmet Tarantino 1990-ben írta egy speciális effektekkel foglalkozó cég megbízásából. Az Alkonyattól pirkadatig az amerikai B-filmes hagyományok tisztelőinek szól, az évek során mégis olyan kultfilmmé vált, amely Clooney és a táncosnőt alakító Salma Hayek karrierjében is fordulópontot jelentett, Tarantinót pedig a Ponyvaregény után még egy lépéssel közelebb vitte a világhír felé. A filmben szerepel Harvey Keitel is.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.