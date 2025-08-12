Keresés

2025. 08. 12.
Augusztus 20. - A népi ékszer és viselet lesz fókuszban idén a Mesterségek Ünnepén

2025. augusztus 12., kedd 17:06 | MTI

Csaknem ezer magyar és külföldi kézműves portékáit tekinthetik meg az érdeklődők augusztus 17. és 20. között a Budai Vár polgárvárosi részén Magyarország legnagyobb népművészeti fesztiválján, a Mesterségek Ünnepén.

  • Augusztus 20. - A népi ékszer és viselet lesz fókuszban idén a Mesterségek Ünnepén

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ) rendezésében megvalósuló programsorozat díszvendége idén Azerbajdzsán, kiemelt témája pedig a népi ékszer és viselet lesz.

A négynapos rendezvényen gyerekprogramokkal, kézműves foglalkozásokkal, divatbemutatóval, színpadi programokkal és táncházzal is várják a látogatókat - írták a közleményben.

A Táncsics Mihály utcától a Szentháromság téren, a Tárnok utcán és a Tóth Árpád sétányon keresztül a Dísz térig csaknem ezer népművész és népi iparművész alkotásait tekintheti és vásárolhatja meg a közönség.

A rendezvény egyben a Kárpát-medencei mesterek legnagyobb éves találkozója, ahol bemutatkoznak a hazai és határon túli népművészeti egyesületek, közösségek is.

A látogatók több mint száz látványműhelyben mesterségbemutatókon ismerkedhetnek meg az ősi szakmákkal. Többek között kovács-, hímző-, tojásfestő, vászonszövő, fazekas, pintér, viseletvarró, gyöngyfűző, fafaragó, kosárfonó csuhé- és szövőműhely várja az érdeklődőket.

Kiemelték: a rendezvény idei díszvendége Azerbajdzsán lesz, ahonnan kelaghayi-készítő, valamint takalduz-hímző mester is érkezik. A tájékoztatás szerint a kelaghayi az azeri hagyományos népviselet egyik eleme, egy négyzet alakú, speciális mintával díszített selyem fejkendő, amelynek készítése és viselésének módja felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Reprezentatív Listájára is.

A takalduz szintén azeri eredetű gobelin stílusú, selyemfonallal hímzett díszítőművészeti technika. A rendezvényre érkeznek szőnyegszövők is.

A díszvendég ország mellett üzbég, kazah, dél-koreai, kirgiz, török és lengyel mesterek gazdagítják a rendezvény programját. Az érdeklődők megtekinthetik a dél-koreai kalligráfiákat, megismerhetik a hagyományos, több száz éves koreai gyöngyházzal készülő díszítő technikát, a najeonchilgit, Kirgizisztánból pedig néprajzkutatók és viseletkészítők érkeznek, akik bemutatják az UNESCO Szellemi Örökség Reprezentatív Listáján is szereplő hagyományos kirgiz fejfedő, az elechek készítését és annak felrakását.

A 39. Mesterségek Ünnepének kiemelt témája a népi ékszer és a viselet, amelyhez kapcsolódó mesterségekkel a Tárnok utcában található látványműhelyekben ismerkedhetnek a látogatók, és például kötényszedés, ékszerkészítés, valamint férfi kalapdíszkészítő bemutató várja az érdeklődőket. A Kalotaszegi gyöngyszemek pavilonban a magyar nyelvterület legszínesebb és gyöngyben leggazdagabb vidéke mutatkozik be, és megidézik a kalotaszegi szobabelső egy-egy részletét is - írták.

A programon számos koncert és táncelőadás is lesz, mások mellett Bognár Szilvia, a Sarjú banda, a Kerekes Band és Dalinda, Pál István Szalonna, a Romengo & Lakatos Mónika, valamint a Fitos Dezső Társulat is színpadra lép.

Idén a színpadi produkciókat indiai, mexikói, szerb és görög táncegyüttesek színesítik, míg a FolkTREND divatshow közönsége népi ihletésű, újragondolt ruhákat tekinthet meg.

Forrás: MTI

Fotó: Canva

