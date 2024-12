Átadták a Vasvári Pál-díjakat + videó

Megosztás itt:

"Nagyon megtisztelő Vasvári Pálról elnevezett díjat kapni, már csak azért is, mert a márciusi ifjak nagy példaképeim gyerekkorom óta Vasvári Pál, pedig a filmünknek a most vagy sohának is és az egyik talán legfontosabb főszereplője Petőfi Sándor és Jókai Mór mellett egy egészen kivételes tehetségű komoly intellektusú fiatal ember volt aki nemcsak a női szíveket rabolta el, hanem szónoklataival, politikai beszédeivel például itt a Nemzeti Múzeum lépcsőin is nagyon komoly erővel hatott a tömegekre, de nemcsak beszélt, hanem amikor kellett akkor elment és meghalt a hazáért ".