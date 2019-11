Átadták a Mindszenty-emlékérmeket a Parlamentben

Magyarország tiszteli az európai országokat, de elvárja, hogy azok viszonozzák is ezt - jelentette ki külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban annak kapcsán, hogy a holland parlament korábban vizsgálóbizottságot akart küldeni Magyarországra. Szijjártó Péter közölte: Hollandia rossz szokásává vált, hogy bele akar avatkozni a közép-kelet európai országok belpolitikájába, de az egyet nem értés még nem ad felhatalmazást a magyar demokrácia állapotának kritizálására. Az Iszlám csak egy eszköz azoknak a kezében, akik az európai kontinens átalakításában érdekeltek - mondta Földi László biztonságpolitikai szakértő A Nyolcas c. műsorunkban. Új alkotmánybíróról és a legfőbb ügyészről szavaznak hétfőn a Parlamentben. A képviselők újabb kilenc évvel meghosszabbíthatják a jelenlegi legfőbb ügyész, Polt Péter megbízatását, akinek újraválasztására Áder János köztársasági elnök tett javaslatot. A Pécsi Ítélőtábla döntése szerint november 10-én meg kell ismételni a polgármester- és képviselőválasztást a Zala megyei Várföldén, mert néhány hét alatt 82 új lakcímbejelentést regisztráltak a településen. Mindszenty-emlékéremmel tüntették ki Kerényi Lajos piarista szerzetest, Hollai Ferencet, a Katolikus Iparos és Munkásifjak Országos Egyesülete volt titkárát, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolát és a Palaui Köztársaságban működő Mindszenty High Schoolt. Továbbra is jelentős az érdeklődés a babaváró hitelek iránt, a bankok már több száz milliárd forint államilag támogatott babaváró kölcsönt folyósítottak. A magyar gazdaság teljesítménye a közelmúltban kiváló volt - emelte ki Halmai Péter egyetemi tanár az M1-en. Ismét névleges teljesítményen üzemel a paksi atomerőmű 4. blokkja, amely csütörtökön leállt - közölte honlapján az atomerőmű. Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifákat. Magyarország és Oroszország szorosan együttműködik a keresztény közösségek védelme érdekében - nyilatkozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. A Mi Hazánk Mozgalom sem Erdogan Törökországát, sem a szélsőbaloldali kurdokat nem támogatja. „Magyarországnak semmi keresnivalója a szíriai konfliktusban” - mondta a párt szóvivője. A kárpátaljai magyarok melletti kiállás meghozta az eredményét – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a NATO-tagállamok és Ukrajna az utolsó utáni pillanatban, a hivatalos határidő lejárta után elfogadta a magyar javaslatot a NATO - Ukrajna közös nyilatkozattal kapcsolatban. Törölte a bíróság a Kovászna megyei önkormányzat elnökhelyettesére kirótt 210 ezer forintos bírságot, amit azért kapott, mert nem jelentette be a csendőrségen is az önkormányzat június 6-i úzvölgyi rendezvényét. Öccsével együtt agyonlőtték Moszkvában Ibragim Eldzsarkijevet, aki az orosz belügyminisztérium szélsőséges csoportok elleni fellépésért felelős területi részlegének vezetője volt Ingusföldön. Miniszteri szintű delegációkat küld Nagy-Britanniába a vietnami miniszterelnök, hogy együttműködjenek a brit hatóságokkal a múlt héten egy bolgár kamionban holtan talált 39 ember ügyében. 88 bevándorlóval a fedélzetén kikötött Tarantóban a Sea-Eye német civil szervezet hajója, amely engedély nélkül lépett olasz felségvizekre. A jobboldali Liga helyi politikusai az NGO hajó érkezésével egyidőben migránsellenes tüntetést tartottak. Húszezres függetlenségi tüntetést tartottak Skóciában, amin a kormányzó Skót Nemzeti Párt vezetője is részt vett. Nicola Sturgeon bejelentette, hogy kérni fogja Londontól egy új függetlenségi népszavazás kiírását. Ha a Konzervatív Párt nyeri a decemberi előrehozott parlamenti választást, akkor még karácsony előtt lesz Brexit - ígérte a brit kormányfő. Boris Johnson csalódottságának adott hangot, amiért a korábbi vállalásival ellentétben nem tudta kiléptetni október 31-én a szigetországot az Unióból. Amerikai-olasz-német-görög-izraeli légi hadgyakorlat kezdődött a Negev-sivatagban. Irán továbbra is fenntartja az Egyesült Államokkal folytatandó tárgyalásokra vonatkozó tilalmat - közölte Ali Hamenei ajatolláh, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. Salvador felszólította a venezuelai diplomatákat, hogy 48 órán belül hagyják el a latin-amerikai országot. A döntést azzal indokolták, hogy Nicolás Maduro elnöksége illegitim. Az Európai Unió szerint Kínának jelentős erőfeszítéseket kell tennie az üzleti környezet javítására. Elítélte a hongkongi irodája elleni támadást a Hszinhua kínai állami hírügynökség. Viharos idő miatt 140 ezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás Franciaországban, személyi sérülés nem történt. Adománygyűjtést színlelő külföldi csalókat fogtak el Budapesten. Két autó ütközött a 38-as főúton Tiszanagyfalunál. A balesetben ketten súlyosan, hárman pedig könnyebben sérültek meg. A Ferencváros férfi vízilabdacsapata címét megvédve hódította el az Európai Szuperkupát: 14:11-re győzték le idegenben az Eurokupában bajnok francia CN Marseille együttesét. Babos Tímea és Kristina Mladenovic legyőzte a cseh Barbora Strycovát és a tajvani Hszie Szu-vejt, ezzel megnyerték a sencseni tenisz WTA-világbajnokság páros versenyét. Tóth László a hetedik helyen ért célba a Formula-4-esek főversenyén a Róma közelében elhelyezkedő Vallelunga versenypályán zajló Motorsport Games zárónapján. Hosszú Katinka egy aranyat, Jakabos Zsuzsanna két bronzot nyert az úszók oroszországi világkupa-állomásának második versenynapján.