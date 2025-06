Átadták a Libri irodalmi díjakat

Megosztás itt:

Az idei évben is a hazai könyvszakma kiemelkedő teljesítményeire, valamint az olvasók kedvenc olvasmányaira hívja fel a figyelmet a Libri. A könyvkereskedő 2016-ban adott át először irodalmi díjakat, majd 2024-ben – egy év szünet után – az év legolvasottabb szerzői a korábbinál jóval több kategóriában vehették át a rangos elismerést. A Libri irodalmi díjak ünnepélyes átadására idén is az Ünnepi Könyvhét eseményeihez kapcsolódóan, június 13-án a Budapest Music Centerben került sor.

„Az olvasás, a könyvek értékteremtő ereje ma talán még fontosabb, mint eddig bármikor. Mi a Librinél tisztában vagyunk ezzel a feladattal és felelősséggel, és nap mint nap teszünk azért, hogy a könyveink mindenhova el tudjanak jutni, ahol csak szükség van rájuk. A szerzők és az olvasók nélkül azonban mindez lehetetlen küldetés volna”

– mondta el Köbli Gyula, a Libri ügyvezető igazgatója az ünnepélyes díjátadón.

A Libri a kultúra elhivatott pártolójaként egyik fő feladatának tartja az olvasás népszerűsítését és a kortárs irodalom támogatását. Társadalmi felelősségvállalásának keretében az a célja, hogy minél szélesebb közönséghez jussanak el olyan szerzők könyvei, akik nagyban hozzájárultak szellemi és kulturális örökségünk gyarapításához. A Libri irodalmi díjak kilencedik évadában is az olvasók választását értékelve, összesen 12 kibővített kategóriát vonultat fel a presztízsértékű elismerés.

„Mi egyformán szeretünk minden könyvet, minden stílust és műfajt, és úgy gondoljuk, hogy bármilyen kategóriában találhatunk kiemelkedő teljesítményeket. Rendkívül izgalmas évről évre látni, hogy az olvasóközönség milyen témák, szerzők felé fordul. Az ő választásuknak szeretnénk a Libri irodalmi díjakkal is hangot adni – vagyis a legolvasottabb, legnépszerűbb köteteket ismerjük el a most átadott díjakkal” – tette hozzá Ludvig Orsolya Stefanie, a Libri marketing- és kommunikációs igazgatója.

2024-ben az év szépirodalmi kedvence Náray Tamás Apám szerint című regénye lett. Náray ugyan személyesen nem tudott részt venni a díjátadó gálán, de videóüzenetben elmondta, miért tartja fontosnak a Libri Irodalmi Díjat: „Mi, alkotó emberek azt szoktuk mondani, hogy nem a díjakért dolgozunk. Ám a díjak között vannak értékes és értékesebb díjak – számomra utóbbiak közé tartoznak azok, amelyeket a közönség ítél oda, hiszen végül is a közönségnek, az olvasóinknak dolgozunk.”

2024-ben az év közönségkedvence Emerald Mayer A bél-agy kapcsolat című könyve lett, míg az év tényirodalmi könyve kategóriában korunk egyik legnépszerűbb pszichológus szerzője, Edith Eva Eger A balerina című művét ismerték el, míg az év legsikeresebb debütáló könyvének járó elismerésben L. Dézsi Zoltán: A Korda című életrajzi kötete részesült. A hazai sikerkönyvek mellett díjazták a határon túl legnépszerűbb szépirodalmi kötetet – a külhonban legsikeresebb könyvnek járó elismerést idén Bán Mór és Karády Anna közös, Lillafüredi karácsony című regényükért vehették át.

A szerzőpáros különös meghatottsággal mesélt a közös munkáról, és a krimi-kémregény határon túli népszerűségéről: „Minden író arról álmodik, hogy a történet, amit ír, egészen messzire eljut – így számomra egészen különleges érzés, hogy ennyire szerették a regényünket Erdélyben, a Felvidéken és a Vajdaságban, Kárpátalján és bárhol, ahol magyarul értenek” – mondta Karády Anna. Szerzőtársa, Bán Mór hozzátette: „Fantasztikus érzés, hogy a könyvünk ennyire népszerű lett a határainkon túl. Különös öröm számomra, hogy egy szórakoztató regény bármely égtájon, a világ bármely pontján képes szórakozást, kikapcsolódást nyújtani. Azt remélem, hogy amit írtunk, valóban az egész nemzetnek szól.”

A Libri irodalmi díjak kitüntetettjei között ismét kiemelt helyet foglalnak el a legjelentősebb gyerekirodalmi szerzők és műveik. Az év gyerekkönyve elismerést Bartos Erika, a sok kisgyermek első könyvélményét jelentő Bogyó és Babóca sorozat legújabb, Ki kicsoda? című kötetének szerzője vihette haza. Gyerekirodalom kategóriában szerzői életműdíjjal ismerték el a generációk számára meghatározó olvasmány- és rajzfilmélményt jelentő Pom-pom mesék és A nagy ho-ho-ho horgász sorozatok szerzőpárosa, Csukás István író (posztumusz) és Sajdik Ferenc grafikusművész munkásságát is.

Az év történelmi tényirodalmi könyve elismerésben G. Fodor Gábor: Orbán kontra Soros című könyve lett, ugyanakkor idén is díjazták 2024 legsikeresebb üzleti könyvét is – az elismerést Sólyomi Dávid vehette át a Túl az osztalékon című művéért. Idén első alkalommal az év legjobb pszichológiai és gasztronómiai könyvének járó díjakat is átadták – míg a legjobb önismereti, önsegítő könyvnek járó elismerést Bibók Bea az Ellopott felnőttkor című kötetéért, addig a tavalyi év legjobb gasztronómiai alkotásnak járó díjat Borbás Marcsi Magyarország finom című kiadványáért vehette át. Ugyancsak Libri irodalmi emlékdíjjal ismerték el az idén tavasszal 84 éves korában elhunyt kortárs költőt, Tolnai Ottót a Wilhelm-dalok című, először 1992-ben megjelent válogatott verseskötetéért.

Az év közönségkedvence kategóriában Emerald Mayer: A bél-agy kapcsolat (Kulcslyuk Kiadó)

Az év szépirodalmi könyve kategóriában Náray Tamás: Apám szerint (Libri Kiadó)

Az év tényirodalmi könyve kategóriában Edith Eva Eger: A balerina (Openbooks)

Az év legsikeresebb debütáló könyve kategóriában L. Dézsi Zoltán: A Korda (Free Spirit Publishing)

Az év történelmi tényirodalmi könyv kategóriában G. Fodor Gábor: Orbán kontra Soros (Közép- és Kelet-európai Történelem Kutatásáért Közalapítvány)

Az év üzleti könyve kategóriában Sólyomi Dávid: Túl az osztalékon (A4C Books)

Az év határon túl legnépszerűbb könyve kategóriában Bán Mór – Karády Anna: Lillafüredi karácsony (Hitel Kiadó)

Az év gyerekkönyve kategóriában Bartos Erika: Bogyó és Babóca – Ki kicsoda? (Magánkiadás – Pozsonyi)

Az év pszichológiai könyve kategóriában Bibók Bea: Ellopott felnőttkor (Libri Kiadó)

Az év gasztronómiai könyve kategóriában Borbás Marcsi: Magyarország finom (Stratcomm. Kft.)

