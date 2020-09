Átadták a Családbarát Múzeum elismeréseket

Az utóbbi hetekben emelkedő tendenciát mutat a koronavírus-fertőzés miatt kórházban kezeltek száma - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs tájékoztatóján. A családok és a vállalkozások érdekében jelentős adóügyi könnyítésekről döntött a Gazdaságvédelmi operatív törzs - jelentette be a pénzügyminiszter. Varga Mihály elmondta: januártól a 11 százalékosra mérséklődő kisvállalati adó bevételi értékhatára a kétszeresére, azaz 3 milliárd forintra emelkedik. A Jobbik látszólag az emberek megélhetéséért aggódik, mégis egy olyan politikust támogatnak Szerencsen, aki saját munkavállalóit sem fizette ki – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az Országházban. Dömötör Csaba emlékeztetett: Bíró László Budapestet Judapestnek, a zsidókat pedig tetűcsúszdásoknak nevezte és miközben kampányában tisztességes megélhetést követel, addig korábban fegyverrel fenyegette az elmaradt bérüket kérő alkalmazottjait. Főpróbát ment, és elbukott a baloldali szivárványkoalíció a most vasárnapi időközi választásokon - mondta a KDNP frakciószóvivője Magyarország élőben című műsorunkban. Nacsa Lőrinc hangsúlyozta: a Mohácson és Karcagon élők úgy döntöttek, hogy nem kérnek ebből az ellenzéki összkoalícióból és a kormánypártok jelöltjeire voksoltak. Elvesztette hitelességét Kispest MSZP-s polgármestere, ezért le kellene mondani a kerületi LMP szerint. A párt egyik helyi önkormányzati képviselője azt mondta: ha Gajda Péter lemondott volna, már rég új vezetője lenne a kerületnek. Ferenczi István hozzátette: továbbra sincs kétségük afelől, hogy a korábban nyilvánosságra hozott botrányos felvételeken Lackner Csaba látható, aki kerületi korrupciós ügyekről beszélt. Vereségre ítéli magát az ellenzéki koalíció, ha Gyurcsány Ferencet vagy Dobrev Klárát indítaná közös ellenzéki miniszterelnök-jelöltként - jelentette ki Hódmezővásárhely polgármestere. Márki-Zay Péter közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta: hiába a DK a legnépszerűbb ellenzéki párt az országban, a bukott miniszterelnök és felesége indítása egyértelműen szavazatvesztéshez vezetne Gyurcsány széleskörű elutasítottsága miatt. A fiatalítás lett az MSZP veszte - jelentette ki Kovács László, a szocialisták volt pártelnöke az Indexnek. Felkészült és fegyelmezett a koronavírus-járvány elleni védekezés a köznevelésben - jelentette ki Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. Az Egészséges Budapest Program keretében 8,3 milliárd forint értékben kaptak orvostechnológiai és informatikai eszközöket a központi régió egészségügyi ellátói - közölte az emberi erőforrások minisztere. A Modern városok program keretében, csaknem 1,8 milliárd forintból elkezdődött az okos közvilágítási rendszer kialakítása Békéscsabán. Az idén 207 útfelújítási projekt valósulhat meg 670 kilométeren, közel 102 milliárd forint értékben – mondta Mosóczi László, az ITM közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. Tizenhárommillió dolláros beruházással gumibitumen gyártására alkalmas üzemet épít a Mol az oroszországi Tatár Köztársaságban az ottani olajvállalattal együttműködésben - jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter. Az agráriumnak végtelenül fontos a generációváltás és a szakemberek utánpótlása – mondta Nagy István agrárminiszter. Orbán Viktor miniszterelnök levélben fordult az Európai Bizottság elnökéhez, melyben tájékoztatta, hogy Magyarországot és a magyar embereket sértő kijelentései miatt felfüggeszti a kétoldalú politikai kapcsolatokat a testület alelnökével, Vera Jourovával Magyarország maximálisan támogatja és maga valóra is váltja az európai szolidaritást - jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter egy salzburgi konferencián. A Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoportja gratulált az erdélyi magyarok romániai helyhatósági választásokon elért eredményeihez, amelyet a képviselők közleményükben nagyszerű történelmi sikernek neveztek. Az Erdélyi Magyar Szövetség tíz polgármesteri tisztséget szerzett a vasárnap tartott önkormányzati választásokon, és további három független jelöltet segített hozzá a választási győzelemhez - közölte Csomortányi István, a szövetség társelnöke. Klaus Iohannis államfő szerint a romániai önkormányzati választásokon bekövetkezett jobboldali győzelem fontos lépés az ország korszerűsítése felé. Lengyelország és Magyarország szolidaritással válaszolt a 20. század válságaira - hangsúlyozta Piotr Glinski lengyel kormányfőhelyettes, kulturális és örökségvédelmi miniszter a varsói Waclaw Felczak Intézet idei évadnyitója alkalmából. Az európai béke érdekében együttműködést szorgalmazott az Európai Unió és Oroszország között Emmanuel Macron francia elnök Vilniusban. A világon 33,2 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 millió, a gyógyultaké pedig 23 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szigorodnak októbertől a járványellenes intézkedések Szlovákiában, a kormány szerdán dönt a vészhelyzet ismételt kihirdetéséről - jelentette be Igor Matovic szlovák kormányfő a Központi Válságstáb ülése után. Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, meghaladta a kétszázezret a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig megközelítette a négyezret. Csehországban szükségállapot kihirdetését fogja javasolni a kormánynak Roman Prymula egészségügyi miniszter. A politikus szerint ez az egyetlen módja annak, hogy megfékezzék az egyre terjedő koronavírus-járványt. Szicília szigetén elrendelték a szájmaszk kötelező használatát szabadtéren, miközben országos szinten az aktív fertőzöttek száma ötvenezer fölé emelkedett hétfőn, először május 27. óta. Hollandia tovább szigorította a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására hozott intézkedéseket, amelyek között utazási korlátozások, kötelező védőmaszkviselés és a vendéglátóhelyek este tíz óra utáni bezárása szerepel. Százhúszmillió koronavírus-gyorstesztet különít el a szegényebb országok számára az Egészségügyi Világszervezet. Több mint nyolcvan embert igyekeznek a kambodzsai egészségügyi hatóságok felkutatni és letesztelni, miután egy koronavírussal fertőzött magyar férfi idő előtt elhagyta a karantént - közölte a kambodzsai egészségügyi minisztérium. Meghaladta a nyolcezret az új fertőzöttek száma Oroszországban. Oroszország a negyedik helyen áll a világon a kimutatott koronavírus-fertőzöttek számát tekintve az Egyesült Államok, India és Brazília után. Jelentősen csökkent a koronavírussal újonnan megfertőződöttek száma Nagy-Britanniában. A járvány halálos áldozatainak száma ugyanakkor átlépte a 42 ezret. Donald Trump amerikai elnök csaknem 200 millió koronavírus-gyorsteszt kiszállítását helyezte kilátásba az Egyesült Államokat alkotó tagállamoknak és különböző intézményeknek. Kibertámadás érte az Egyesült Államok több mint 400 kórházának számítógépes rendszerét - jelentette az NBC televízió. A fehérorosz ellenzéki Koordinációs Tanács azt követelte a hatóságoktól, hogy azonnal engedjék szabadon az őrizetben éhségsztrájkot folytató egyik elnökségi tagját, Makszim Znakot. További 26 katona vesztette életét az azeri és az örmény erők közötti harcokban a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah régióban - közölték a hírügynökségek a helyi hatóságok közlésére hivatkozva. Recep Tayyip Erdogan török elnök arra szólította fel Örményországot, hogy azonnal hagyja el a megszállt azeri területeket, a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah régiót. Szaúd-Arábiában szeptemberben felszámoltak egy az iráni Forradalmi Gárda által kiképzett terrorsejtet. Az akció során tíz embert vettek őrizetbe, illetve fegyvereket és robbanószert foglaltak le a szaúdi hatóságok. Segélyszervezetek és migránscsempészek összejátszásának gyanújával nyomozásba kezdett Görögországban a rendőrség. 35 ember ténykedését vizsgálják. A szlovén hatóságok 144 határsértőt tartóztattak fel a hétvégén, és több embercsempészt vettek őrizetbe - közölte a belügyminisztérium. A rendőrök a hétvégén 142 alkalommal intézkedtek a koronavírus-járvány miatt múlt hétfőn életbe léptetett kormányrendelet alapján - közölte a pandémia elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Aljas indokból, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség a tavaly augusztusban Nyíregyháza-Oroson történt kettős gyilkosság elkövetője ellen. Fucsovics Márton négy játszmában legyőzte a negyedik helyen kiemelt orosz Danyiil Medvegyevet hétfőn a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában. Marco Rossi szövetségi kapitány a soron következő három októberi mérkőzésre kijelölte a magyar labdarúgó-válogatott keretét, melyben személyes okok miatt nem kapott helyett Kleinheisler László. A Nemzetközi Öttusa Szövetség törölte a sportág idei felnőtt világbajnokságát, melyet eredetileg Kínában, majd a februári módosítás nyomán Mexikóban rendeztek volna meg.