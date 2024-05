Átadták a Bartók Rádió Zenei Díjakat

A díjátadón fellépett a Magyar Rádió Gyermekkórusa, Magyar Valentin zongoraművész, az In Medias Brass rézfúvós kvintett, a Mikrokozmosz, a Sárik Péter Trió, a Quartetto Speranza és Szepesi János klarinétművész. Az esten az idén márciusban elhunyt Eötvös Péter zeneszerzőről is megemlékeztek.

