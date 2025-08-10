Apródfesztivált szerveztek az egri várban + videó

Megosztás itt:

Gyermekekkel telt meg a hétvégén az egri vár. Az Apródfesztivál keretében színes programokkal készültek a családoknak. Egyebek mellett volt mesélés és vitézi erőpróbák is, de a korabeli péktermékek elkészítésébe is belekóstolhattak. A program célja az edukáció.

Kovács György történész, az egri vár hadnagya: “Az 1552-es ostrom győzelme azért volt hatalmas horderejű, mert tulajdonképpen Dobó István az akkori ismert világ legnagyobb és legerősebb hadseregét győzte le. Fontos kiemelni, hogy Dobónak is volt két apródja vagyis a gyermekek is részt vettek a vár védelmében. Ezt próbáltuk úgy megközelíteni, hogy az ide látogatók egyrészt különböző logikai-ügyességi játékokban próbálják ki magukat, de mindemellett a felnőtteknek is tartogatunk különleges meglepetéseket, tárlatvezetéseket.”