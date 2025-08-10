Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 10. Vasárnap Lőrinc napja
Jelenleg a TV-ben:

Csörte

Következik:

Sajtóklub 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kultúra

Apródfesztivált szerveztek az egri várban + videó

2025. augusztus 10., vasárnap 19:00 | HírTV

A két napos családi program célja, hogy megismertesse a legkisebbeket a történelmi hagyományokkal és ízelítőt adjon a korabeli emberek hétköznapjaiból.

  • Apródfesztivált szerveztek az egri várban + videó

Gyermekekkel telt meg a hétvégén az egri vár. Az Apródfesztivál keretében színes programokkal készültek a családoknak. Egyebek mellett volt mesélés és vitézi erőpróbák is, de a korabeli péktermékek elkészítésébe is belekóstolhattak. A program célja az edukáció.

Kovács György történész, az egri vár hadnagya: “Az 1552-es ostrom győzelme azért volt hatalmas horderejű, mert tulajdonképpen Dobó István az akkori ismert világ legnagyobb és legerősebb hadseregét győzte le. Fontos kiemelni, hogy Dobónak is volt két apródja vagyis a gyermekek is részt vettek a vár védelmében. Ezt próbáltuk úgy megközelíteni, hogy az ide látogatók egyrészt különböző logikai-ügyességi játékokban próbálják ki magukat, de mindemellett a felnőtteknek is tartogatunk különleges meglepetéseket, tárlatvezetéseket.”

További híreink

Mutatjuk a legjobb helyeket a Perseidákhoz, ha csodát akar látni

Megint hatalmas balhé borzolja a kedélyeket Szolnokon

Összetörten nyilatkozott a rendőrség: kiderült, kik a frontális baleset halálos áldozatai

Elképesztő magyar siker: a Hunyadi-sorozat főszereplője egy világmárka új arca lett

Először szólalt meg a nyilvánosság előtt Freddie Mercury lánya

„Nem tréfás potyagól, hanem vérlázító sportszerűtlenség” – a korábbi gólkirály, Simon Attila fortyog a dühtől

Kiszivárgott: Donald Trump és Vlagyimir Putyin történelmi megállapodásra készül Ukrajna ügyében

Erre várt mindenki? Itt van Lewis Hamilton nagy bejelentése!

Magyar Péter nyugati szövetségesei szélsőségesen ukránpárti jogtechnikai eszközökkel élnek

További híreink

Magyar Péter nyugati szövetségesei szélsőségesen ukránpárti jogtechnikai eszközökkel élnek

Magyar Péter elnémíttatta a Fidesz képviselőjét Kecskeméten + videó

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai-orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak
2
J. D. Vance a hét legerősebb mondatát szúrta oda Zelenszkijéknek
3
Takács Péter: Az EESZT újra zavartalanul működik, az e-receptek kiváltásának nincs akadálya
4
Orosz repülőgépek miatt került sor a magyar Gripenek első éles riasztására
5
Európában tovább nőttek az aggályok az iszlám női ruhaviselet miatt
6
Ruszin-Szendi Romulusz a zsírleszívást választotta a sportolás helyett, míg Bőröndi Gábor átúszta a Balatont + videó
7
Magyar Péter több rendezvényén is agresszívan reagálnak a Tisza Párt szimpatizánsai + videó
8
A születésnapján zuhant le szédítő mélységből a veterán katona
9
A fideszeseket sértegette a HVG publicistája + videó
10
Magyar Péter ismét a HírTV ellen uszított + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!