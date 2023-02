Amit még nem láttál: idén tavasszal is Budapest Ritmo

Megosztás itt:

Misztikus kezdés és a legfrissebb tehetségek

A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében megvalósuló Budapest Ritmo nulladik napi nyitókoncertje különleges zenei és spirituális élményt ígér: a Magyar Zene Házában szerdán a Tariqa felvezetése után Egyiptom eltűnőben lévő örökségét, a zart ápoló Mazaher lép fel április 12-én.

A fesztivál csütörtökön a showcase-nappal folytatódik, ami nemcsak a fellépőknek fantasztikus lehetőség, de az újdonságra szomjazó közönségnek is. Idén az erdélyi Koszika játékos dalai, a makedón vokális hagyományt feldolgozó Zarina Prvasevda, a bolgár etnojazzt játszó Jazzanitza és három magyarországi banda: balkáni kávézókat megidéző BudaPesme, a sanzonokat átformáló Ephemere és az oláh cigány hagyományt ápoló Amaro Duha kaptak lehetőséget a bemutatkozásra. Ahogy minden évben, most is nemzetközi zsűri választotta ki azokat a kelet-közép-európai produkciókat, akik ezzel a fellépéssel megtehetik az első lépést a külföldi karrier útján.

A Budapest Ritmo showcase-programját az első magyar vezetésű, európai világzenei showcase platform, a Kreatív Európa platform projekt, vagyis az UPBEAT támogatja, a koncertek pedig ingyenesen látogathatók a Szimpla Kertben április 13-án.

Világkörüli utazás az Akváriumban

A magával ragadó zenei sodrás pénteken és szombaton indul be igazán: az Akvárium Klubban és Erzsébet téren fellépő előadók alaposan kizökkentenek zenei komfortzónánkból.

Április 14. péntek

Felfedezőutunk elején Emilíana Torrini & The Colorist Orchestra tagjai ragadják meg a kezünket, és legújabb albumukkal, a Racing the Stormmal vezetnek el különleges világukba. Némi filmes hangzás, egy kis szerelmes varázslat és jó adag pop – tökéletes recept egy vidám indításhoz.

Persze minden gyakorlott ritmós tudja, hogy ezen a fesztiválon pillanatok alatt átszelhetjük a világot, és máris belecsöppenhetünk valami drámaian másba, például a tuareg ellenállásba. A Tamikrest tagjai pszichedelikus zenéjükkel és bátor politikai kiállásukkal azonnal felráznak, miközben ránk szegezik fegyvereiket: a gitárt és az énekhangot.

Egy koncertteremmel arrébb szintén a remény, az összekapcsolódás és a határokon átívelő hasonlóságok bontakoznak ki egy ukrán és egy lengyel lány előadásában. Daga és Dana, azaz a DAGADANA igazi világzenei mixszel robban be: jazz, funk, népdalok, elektronika – bátran, őszintén, vagányan. Levezetésnek DJ Koulla P. Katsikoronou & DJ Kraaaouuu ad ízelítőt a ciprusi partivilágból.

Április 15. Szombat

Szombaton egészen biztosan táncolni fogunk, ezt nemcsak a már ismerős, ciprusi Monsieur Doumani & Óperentzia garantálja, hanem az olasz Fanfara Station is. Azt a kirobbanó energiát, ami felszabadul, amikor egy rezesbanda találkozik a ritmushangszerekkel és az elektróval, valahol ki kell adnunk.

Később megmerítkezünk a 1920-30-as évek Bukarestjének fülledt éjszakai életében is, ahol Corina Sîrghi és bandája táncoltat meg mindenkit.

Az este során a Vocal Sampling segítségével megtudjuk, hogy pusztán az énekhang segítségével lehet-e kubai klasszikusokat és rockslágereket játszani, Magalí Sare és Manel Fortiá pedig különleges és bensőséges birodalmában mutatja be a modern katalán jazzt, amiben náluk bőgő és ének, valamint spanyol és latin-amerikai dallamok simulnak össze. További meglepetések hamarosan.

Dokumentumfilmek a Budapest Ritmon

A tavaly debütáló zenei filmes szekció idén is folytatódik, végleg bekötve ezzel a Budapest Ritmot az egyre erősebb budapesti dokumentumfilmes közegbe. Látható lesz többek között a Taarka, a világ első szetu nyelvű filmje, amelyből megismerhetjük Hilanát, aki egész életét kitaszítottként élte le, mindvégig énekelve. Iráni filmünk, a The Female Voices of Iran az elnyomás ellenében hangjukat hallató női énekesek életébe ad betekintést. A fesztiválon élőben is hallható Klapa Ošjak együttes, a dalmát polifonikus énekhagyomány nagyöregjei, akik a Dallamok, akik vagyunk c. dokumentumsorozat klapával foglalkozó epizódjának főszereplői.

A magyar szekcióban debütál Regős Ábel VENI-ről, azaz Szász Veronikáról készült vadonatúj alkotása, de újra látható lesz az Uljana Quartet Budapest Ritmo filmpályázatra készült filmje Korom Anna és Fecske Flóra rendezésében, valamint a tavalyi pályázat másik nyertese, a Дeva zenéjére készült alkotás is.

Jegyek, bérletek és exkluzív élmény: Budapest Ritmo PRO

A Budapest Ritmo weboldalán már megvásárolhatóak az összes hétvégi programra belépést biztosító bérletek, valamint a szerdai nyitónapra szóló napijegy is.

Újdonság, hogy idén az érdeklődők a PRO Passt is választhatják, ami egy különlegesebb, szakmaibb és mélyebb fesztiválélményt kínál. Nemcsak belépést biztosít az összes koncertre és filmvetítésre, de a kétnapos szakmai konferenciára is, ami olyan témákat feszeget, mint az elnyomás, a háború, a szolidaritás és ehhez kapcsolódóan a zene ereje. A Budapest Ritmo Pro keretében lehetőség nyílik az exkluzív kapcsolatépítő eseményeken, panelbeszélgetéseken, workshopokon, személyes találkozókon való részvételre is, és mindemellett a PRO Pass elérést biztosít a Budapest Ritmo hiánypótló adatbázisához is.

A Ritmo és Hangvető hírlevele folyamatosan beszámol a fesztivállal kapcsolatos hírekről, egyéb hasonló zenei eseményekről, kulisszatitkokról. Feliratkozni a fesztivál weboldalán lehet.