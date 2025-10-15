Amerikai filmes portálok reflektorfénybe állították a magyar színésznőt

Megosztás itt:

Különleges szakmai figyelmet kapott Goztola Lorent Kristina, a magyar származású, nemzetközi pályán dolgozó színésznő és producer. Két rangos amerikai filmes portál készített vele mélyinterjút, közülük az egyik vezető hírként hozta le az anyagot. Ez olyan visszajelzés, amelyet kevés európai, különösen kevés magyar színésznő mondhat el magáról. Az interjúk a Macoproject és az IndieWrap hasábjain jelentek meg. A mély, szakmai beszélgetések a szerepformálástól a produceri kihívásokig számos témát érintettek.

Visszatérés az origóhoz

Goztola Lorent Kristina pályája az Egyesült Államokban indult. Los Angelesben tanult, a New York Film Academy-n sajátította el a szakma alapjait, és első fontos szerepét is egy amerikai televíziós produkcióban kapta. „Úgy érzem egy kört írtam le. Amerika volt a kezdet, és most újra itt vagyok reflektorfényben, de már egészen más tapasztalatokkal és belső erővel” – mondta az alkotó.

Nem szabad elfelejteni, hogy Hollywood alapító nemzedékében több magyar név is szerepel: Adolph Zukor, William Fox vagy épp Kertész Mihály, akik mind Magyarországról indultak, mielőtt stúdiókat építettek és Oscar-díjakat nyertek volna.

„Ezt a gazdag filmes örökséget mindig tisztelettel szemlélem és úgy érzem, a saját látásmódomhoz is hozzáad valami különlegeset”

– tette hozzá Goztola Lorent.

Mainstream és art-house találkozása

Az amerikai interjúkban külön hangsúlyt kapott az a kérdés, miként tudja ötvözni a hollywoodi mainstream világát a francia art-house filmek meditatív, szerzői hangvételével. Goztola Lorent pályáján egyszerre van jelen mindkét irány: játszott nagy költségvetésű nemzetközi produkciókban, de az utóbbi években a francia művészfilmes közegben is letette a névjegyét.

„Az elmúlt években elkötelezetten dolgoztam a francia arthouse – cinéma d'auteur français – hagyományai mentén és ezen az úton szeretnék tovább haladni. Ezek az alkotások a nézőtől is nyitottságot és érzékenységet kívánnak és éppen ezért különleges élményt adnak.

A mainstream és az arthouse két külön világ, de a kettő együtt adja azt az egyensúlyt, amelyben igazán otthon érzem magam”

– fogalmazott.

Az amerikai közönség számára különösen izgalmas a francia művészfilmek világa, amely következetesen erős jelenléttel bír a tengerentúli vásznakon.

Mély szakmai kérdések

Az interjúkban szó esett az amerikai mestereiről, eddigi sikereiről és arról, hogyan találja meg a helyét a különböző filmes műfajok között.

„Akár egy hollywoodi produkcióban, akár egy francia arthouse film főszerepében állok a kamera elé, mindig ugyanazokra a színészi eszközökre támaszkodom, amelyeket a mestereimtől tanultam.

Igaz, az arthouse közegben a finom árnyalatok és a belső rezdülések nyomatékosabban kerülnek előtérbe” – mondta.

Legutóbbi francia filmje már a francia Nemzeti Filmközpont (CNC) regisztrációja alá került, amely egy hivatalos szakmai minősítés. „Ez számomra különösen fontos, hiszen színésznőként és producerként is, a szakmai hitelességet tartom szem előtt.” – hangsúlyozta.

Goztola Lorent sejtelmesen beszélt arról, hogy két új forgatókönyve is elkészült, amelyet Korday Péter rendezővel közösen írtak:

„Nem szeretnék többet elárulni, de annyit igen, hogy az egyik egy lírai hangvételű dráma, a másik pedig egy vígjáték, vaudeville elemekkel. Mindkét projekt különleges és a nemzetközi közönségnek szól”

– mondta.

Fotó forrása: Gold Wood Pictures