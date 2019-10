Alföldi Róbert rendezi a West Side Story-t a Szegedi Szabadtéri Játékokon

Magyarországnak az az érdeke, hogy Törökország Szíria felé nyissa ki a kapukat a migránsok előtt - jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A kormány megkapta a felhatalmazást, hogy folytassa a munkát - értékelte a miniszterelnök az önkormányzati választás eredményét. Orbán Viktor hangsúlyozta: Tarlós István főpolgármesterként megmentette a fővárost a csődtől, és reméli, hogy nem tér vissza a Demszky-korszak. Európa csak akkor lehet újra erős és versenyképes, ha visszatér a keresztényi alapokhoz – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Győrben. A fővárosi közszolgák bérviszonyainak rendezését és munkakörülményeik javítását ígérte a főpolgármester Budapesten, egy szakszervezeti fórum szünetében tartott sajtótájékoztatón. Több milliárdos többlettel adták át önkormányzataikat a Fidesz-KDNP vezette fővárosi kerületek - a leköszönő polgármesterek közösségi oldalaikon számoltak be a pénzügyi egyenlegről. Az LMP igazságosabbá tenné a nyugdíjprémiumot, hogy csökkentse az idős társadalmon belüli különbségeket - mondta Schmuck Erzsébet, a párt frakcióvezető-helyettese. Ha az ellenzéken múlna, nyugdíjprémium se lenne, ugyanis az ellenzéki pártok kezdettől támadják a kormány gazdaságpolitikáját – közölte a Fidesz. Az ellenzéket vezető Gyurcsány kormányzása alatt elvett egy havi nyugdíjat és most is ugyanazt a gazdaságpolitikát akarja folytatni, amivel egyszer már tönkretették az országot – emlékeztetett a Fidesz. Budapest XXI. kerületét az olimpiai pályázat leállítása miatt milliárdos károk érték, ha az atlétikai vb-re tervezett stadion és hozzá kapcsolódó beruházások is kútba esnek, hasonló veszteségeket szenved a kerület és a főváros is - mondta Borbély Lénárd. Csepel újraválasztott kormánypárti polgármestere A Hír Tv Magyarország élőben című műsorában hangsúlyozta: az ellenzéknek óriási felelőssége lesz a jövőben, a mindenre nemet mondás politikája nem tartható. Most úgy tűnik, hogy az ellenzék akár le is győzheti a Fideszt 2022-ben, ám ettől még ez a konglomerátum nem kormányképes - jelentette ki Schiffer András, a Lehet Más a Politika egyik alapítója és egykori társelnöke a Magyar Nemzetnek. Az MSZP elnöke kezdeményezte a korrupciógyanúba keveredett Lackner Csaba kispesti képviselő pártból való kizárását. Újabb ügyben kérte a DK-s Varjú László mentelmi jogának felfüggesztését a legfőbb ügyész. Polt Péter az MTVA székházában történtek miatt fordult ismét az Országgyűlés elnökéhez. Európa legjobb középületének járó díját nyerte el a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza, és a beruházás ezzel a világ legjobbjainak járó díj esélyesei közé is bekerült. Közel kétszázmillió forint értékben, csaknem hét kilométeres kerékpáros utat alakítanak ki Szigetváron - közölte a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal. A jegybanknak a mandátumából adódóan támogatnia kell a pénzügyi innovációt, le kell építenie a fejlődés előtt álló akadályokat, ugyanakkor figyelnie kell arra, hogy a pénzügyi szolgáltatások biztonságosak legyenek - mondta Kandrács Csaba, az MNB alelnöke. A szervezett népegészségügyi szűrést erősítik a szűrőbuszos vizsgálatok, mert az eredmények bekerülnek a rendszerbe, és a következő években behívják a résztvevőket - mondta Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. Megbukott a bevándorláspárti liberálisok és szocialisták javaslata az Európai Parlamentben, azt akarták elérni, hogy az unió hatékonyabban lépjen fel a Földközi tengeren a migránsmentés előmozdításáért - közölte Deutsch Tamás. A Fidesz EP-képviselője a Hír Televíziónak azt mondta: ez az őrült elképzelés meghívóként szolgált volna több millió Európába vágyó illegális bevándorló számára. Recep Tayyip Erdogan török elnök ismét azzal fenyegette meg az Európai Uniót, hogy amikor eljön az ideje, országa megnyitja a kapukat a menekültek előtt Nyugat felé. Törökország jogellenes módon háborús környezetbe telepített vissza szíriai menekülteket, miközben az Északkelet-Szíriába tervezett biztonsági övezet még nem jött létre - közölte az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet. Mintegy 300 újabb orosz katonai rendész és kéttucatnyi Tyigr és Tajfun-U típusú páncélozott jármű érkezett Csecsenföldről Szíriába – közölte az orosz védelmi minisztérium. Az Egyesült Államok fontolgatja, hogy harckocsikat vezényeljen át Északkelet-Szíriába az ottani olajmezők biztonságának garantálására, miután október elején csaknem ezer amerikai katonát vontak ki a térségből a török offenzíva kezdete előtt. Már Belgiumban meghalhattak azok a kínai bevándorlók, akik egy kamion rakterében akartak átszökni Nagy-Britanniába - értesült a Guardian. A 39 holttest azonosítása folyamatban van. Az Egyesült Királyság nem tud a brit EU-tagság megszűnésének jövő csütörtöki határnapján kilépni az Európai Unióból - közölte a brit pénzügyminiszter. Megállapodtak az Egyesült Királyság európai uniós kiválási határidejének újabb halasztását célzó brit kérelem jóváhagyásáról a bennmaradó tagállamok kormányai, annak hosszáról azonban csak később születik döntés - közölték diplomáciai források. Hétfőn előrehozott parlamenti választás kiírását kezdeményezi az alsóházban a brit kormány - jelentette be Jacob Rees-Mogg, a kormány parlamenti tevékenységének összehangolásáért felelős kabinetminisztere. A nemzetközileg elismert jemeni kormány megállapodásra jutott a Déli Átmeneti Tanács nevet viselő szakadár csoporttal a harcok befejezéséről és a hatalom megosztásáról. Agyonlőtte nyolc társát egy sorkatona az orosz Bajkálontúli terület egyik karbantartó bázisán - közölte az orosz védelmi minisztérium. Újabb 9 agyonlőtt férfi holttestére bukkantak Mexikóban, ezúttal az ország déli részén - vélhetően bandaharcban vesztették életüket. Több mint 200 ezren maradtak áram nélkül az észak-kaliforniai San Francisco környékén, ahol a szárazság miatt ismét tűzvészek pusztítanak. Életének 94. évében elhunyt Pál Lénárd fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Nem jelent meg a Szegedi Törvényszéken Czeglédy Csaba, a Human Operator Zrt. ügyének előkészítő ülésén. A vádlott ügyvédjén keresztül jelezte, hogy a kiküldött első idézés postaládájából eltűnt, a másodikat is későn kapta meg. Egy motorkerékpár és egy kisteherautó karambolozott a 4525-ös számú út 4-es kilométerszelvényében, Szatymaz közelében - a motoros meghalt. Szombaton lezárják a Lánchidat a felújításhoz szükséges előzetes hídvizsgálat miatt - 7 és 19 óra között csak a gyalogosok használhatják a hidat, az autó- és buszforgalom szünetel, a buszok módosított útvonalon közlekednek. Hétvégén módosított menetrend szerint közlekedik a ráckevei HÉV a vonalon jelenleg is tartó karbantartási munkák miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Labdarúgó Európa-liga: CSZKA Moszkva (orosz) – Ferencváros 0:1 A magyar férfi válogatott győzelemmel, a női döntetlennel rajtolt a georgiai Batumiban zajló 22. sakkcsapat Európa-bajnokságán. Női kosárlabda Euroliga: Sopron Basket - Fenerbahce (török) 62:60 Óriási az érdeklődés az új Puskás Ferenc Stadion november 15-i avatómérkőzésére, a Magyarország-Uruguay barátságos labdarúgó-találkozóra, amelyre a pénztárnyitást követő két óra alatt 10 ezer jegyet adtak el.