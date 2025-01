Agrárminisztérium: idén 40 éves az Aggteleki Nemzeti Park

Megosztás itt:

Az idén fennállásának 40. évfordulóját ünneplő nemzeti park különleges eseményekkel és programokkal várja a látogatókat - tájékoztatta az Agrárminisztérium (AM) szombaton közleményben az MTI-t.

Az Aggteleki Nemzeti Park megalakulásának története 1978-ra nyúlik vissza, amikor az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal határozata alapján megalapították az Aggteleki Tájvédelmi Körzetet - idézi fel a szaktárca. Egy évvel később az UNESCO "Ember és Bioszféra" (MAB) programja keretében bioszféra-rezervátummá nyilvánították, külön hangsúlyt fektetve a Haragistya és a Nagyoldal térségében kijelölt magterületekre. A térség védelme új szintre lépett 1985-ben, amikor az Aggteleki Tájvédelmi Körzet helyén alakult meg az Aggteleki Nemzeti Park. ,Az alapításakor 19 708 hektáros területet magában foglaló park székhelye a Baradla-barlang fogadóépületében kapott helyet. A nemzeti park az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött: 2001-ben az Esztramos-hegy teljes területének védetté nyilvánításával kiterjedése elérte a 20 188 hektárt. A nemzeti park méltó elismerésként 1995-ben az UNESCO Világörökség részévé vált, a Szlovák-karszt barlangjaival közösen.

A park karsztvidéke páratlan természeti képződményeket, lenyűgöző barlangokat és karsztjelenségeket rejt. A térség földtani szempontból is kiemelkedő, hiszen a földtörténeti középkor triász időszakában, 230 millió évvel ezelőtt képződött kőzetek alkotják, amelyek meghatározzák a táj arculatát. A Baradla-barlang, hazánk legismertebb és egyik leghosszabb barlangja, a park egyik legfontosabb látványossága, amely évente több ezer látogatót vonz. Emellett számos további barlang, például a Béke- vagy a Vass Imre-barlang, valamint ritka növény- és állatfajok teszik a parkot hazánk egyik legkülönlegesebb természeti örökségévé - írták. Az AM tájékoztatása szerint 2025-ben az Aggteleki Nemzeti Park a "jubileumi évben" ünnepel, amelynek csúcspontja nagyszabású központi rendezvény lesz. Az eseményre 2025. május 22-én kerül sor, ahol a látogatók megismerhetik a park történetét, természeti értékeit és természetvédelmi eredményeit. Ezen túlmenően egész évben lehetőség nyílik a Baradla-barlang és más híres karsztbarlangok felfedezésére, különféle tematikus túrák keretében. A jubileum alkalmából speciális túrák is indulnak, amelyek a park történetébe és földtani értékeibe nyújtanak betekintést. A különleges év részeként az Aggteleki-karszt páratlan természeti környezete két nagykoncertnek is helyet ad, amelyek a természet és a kultúra harmóniáját hivatottak ünnepelni. Szeptemberben rangos tudományos konferencia is megrendezésre kerül, amely az Aggteleki-karszt és barlangjainak UNESCO Világörökségi címének 30. évfordulóját ünnepli. A konferencián a barlangkutatás, a földtudomány és a természetvédelem legfrissebb eredményeit mutatják be, ezzel is hangsúlyozva a térség nemzetközi jelentőségét. A jubileumi év programjai folyamatosan frissülő eseménynaptárban követhetők, amely a park hivatalos honlapján található.

Forrás: MTI

Fotó: MTI