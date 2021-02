A Vizipók, a Csinibaba és a Moszkva tér is a népszerűségi listán

Fordulópont következett be a koronavírus-járványban: eddig a vírus támadott, mi pedig védekeztünk, most viszont mi támadunk, a vírus pedig védekezik - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Március 15-ig minden 60 év feletti embert beoltanak, aki regisztrált, ha pedig a kínai vakcinát is lehet használni, akkor április elejére több mint kétmillió beoltott lesz - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Február közepén indulhat a járványügyi korlátozások feloldásáról szóló nemzeti konzultáció - erről beszélt a Fidesz kommunikációs igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. Hollik István azt mondta, a védekezés csak akkor sikeres, hogyha a kormány és az emberek egyetértésben végzik. 1576 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 373 564-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 98 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 12 930 főre emelkedett. Napi 400-500 idős, 80 év feletti embert oltanak be a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban a Pfizer és a BioNTech cég közös vakcinájával - közölte az intézmény főigazgatója. Wikonkál Norbert kiemelte, hogy ezt az oltóanyagot nagyon alacsony hőmérsékleten kell tárolni. A háziorvosoknál a Moderna vakcinája érhető el, mert azt könnyebb kezelni. A baloldal válságkezelés helyett csak nagyobb bajt csinált, és ha kormányoznának, ugyanúgy csődbe vinnék az országot, ahogy korábban - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Április 15-ig pályázhatnak a Stipendium Peregrinum ösztöndíj felvételi költségeket fedező részére azok a fiatalok, akik a világ legjobb egyetemeinek valamelyikére felvételiznek - írta a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebookon. Novák Katalin ismertette, hogy jelenleg 17 tehetséges magyar fiatal tanul kint a világ legjobb egyetemeinek valamelyikén a Stipendium Peregrinum ösztöndíj támogatásával. A járvány hatásait hagyományos módon nem lehet leküzdeni, Magyarországot a rendkívüli gazdaságpolitika teszi a válság nyertesévé - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten, a BioTech USA beruházását bejelentő tájékoztatón. Napelempark épül a Veszprém megyei Öskün, a 20 hektáron létrejövő beruházást mintegy 4 milliárd forintból valósítják meg - közölte Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke az alapkőletételen. Rekordösszegű támogatásban részesül az agrárium, amellyel a magyar gazdatársadalom a következő évek nagy nyertesévé válhat - mondta Nagy István agrárminiszter egy Facebook-videóban. A magyar nyelvet regionális hivatalos nyelvként kell elismerni - mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Őry Péter, a felvidéki Pro Civis Polgári Társulás elnöke, Csallóközcsütörtök polgármestere. A világon 104,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,3 millió, a gyógyultaké 58,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az oltás felgyorsítására szólította fel az európai kormányokat Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet európai regionális vezetője az AFP hírügynökségnek adott interjújában. Veszélyesebbé vált az új típusú koronavírus a korábbiaknál fertőzőképesebb mutációk miatt, amelyek Németországban is terjednek - mondta a Robert Koch közegészségügyi intézet vezetője. Nagy-Britanniában megközelítette a 10,5 milliót a koronavírus ellen beadott oltások első dózisainak száma. Ez azt jelenti, hogy a felnőtt brit lakosság 20 százalékát már beoltották. Az Egyesült Államok újra kívánja éleszteni évek óta elhanyagolt kapcsolatait legszorosabb szövetségeseivel - jelentette ki Joe Biden amerikai elnök. Februártól ismét fogad menekülteket Új-Zéland, csaknem egy évvel azután, hogy lezárták előttük az ország határait a koronavírus-járványra tekintettel. Migránsok foglalják el a brüsszeli Keresztelő Szent János-templomot - a sajtó képviselőit nem, csak a menekülteket támogató civil szervezet munkatársait engedik be a templomba. Viharos, éjszakába hajló ülésen vasárnap reggel 7 óráig hosszabbították meg az országos zárlatot Izraelben, ahol 5000 fölé emelkedett a járvány során a SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegségekben elhunytak száma. Egy második világháborús veterán, Ignat Artyomenko becsületét és méltóságát sértő rágalmazás címén állították ismét bíróság elé Moszkvában Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust. Több száz egyetemi tanár és diák tiltakozott Rangunban a hétfőn végrehajtott mianmari katonai puccs ellen. A tálib szélsőségesek megölték az afgán biztonsági erők legkevesebb 16 tagját az ország északi részén fekvő Kunduz tartományban. Több mint kétmillió fegyvert adtak el januárban az Egyesült Államokban, ez 80 százalékos eladási növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest - közölte a The Washington Post című lap. Megöltek egy férfit Tatabányán - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság. Három autó összeütközött, ezért lezárták a Gyulát és Sarkadot összekötő utat. Női kosárlabda Eb-selejtező: Szlovákia - Magyarország 57:65 Férfi kézilabda BL: Telekom Veszprém - Barcelona 34:37 Női vízilabda Euroliga: UVSE Hunguest Hotels - Sant Andreu (spanyol) 20:5 Férfi vízilabda ob I: OSC-Újbuda - BVSC-Zugló 10:9 A Forma-1-esek nem igénylik a soron kívüli oltást a koronavírus ellen - jelentette ki Stefano Domenicali, a világbajnoki sorozat új vezérigazgatója.