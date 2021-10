A víz alá merít a Platon Karataev legújabb klipje

Megosztás itt:

“A dal egy egységélményt ír le, a határtalannal való találkozást és szembesülést járja körül. Amikor az énvesztés megtörténik, és egy olyan azonosságot tapasztal meg az ember, amit addig még nem, elsőre ijesztő lehet, a végén azonban felszabadító. A dal is így építkezik, fokozatosan, míg a végén eljutunk a katarzishoz.”- kezdi a mesélést Balla Gergely, aki amellett, hogy a zenekar egyik alapítója, most a kliprendezésbe is belekóstolt. - “A koronavírus miatt a klip elkészítése során állandóan falakba ütköztünk. Hasival eredetileg is egy víz alatti klipet terveztünk ugyan, de egy teljesen másik koncepcióval még az előző lemez záródalához, a Bitter Steps-hez forgattuk volna. Végül idén ősszel készült el az anyag, rengeteg változtatással. Maradt azonban a víz, mint az egység, azonosság szimbóluma, mely a lemezt is körbeöleli, valamint a merülés motívuma.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Már kész volt a klip, amikor most szeptember végén kezembe került Rúmitól, a 13. századi szúfi misztikustól egy könyv, és hihetetlenül megdöbbentett, amit olvastam, csodálatos találkozás volt. Nem tudnám ennél pontosabban leírni, miről szól a klip:

“Minden érzékünk felszívódik: látásunk, hallásunk, szaglásunk és így tovább. Az érzékszervek már nem külön-külön, hanem eggyé válva keresik az érzékelést. Ha az érzékszervek hiánytalanul vesznek részt az elmerülésben, egyetlenegy élményben és tapasztalásban oldódnak fel. (...) Formájukat tekintve az érzékszervek különböznek egymástól, valójában egy dolgot érzékelnek. Amikor az egyik érzékszerv az elmerülés felé mozdul, az összes érzékszerv vele merül. (...) Az elmerülés olyasvalami, amelyben az elmerülő nem lesz többet jelenlévő. Nem tesz erőfeszítéseket, abbahagyja a mozgást. Elmerül a vízben. A nemcselekvés a cselekvése; a víz a cselekvése. Ha kézzel-lábbal kapálózik, azt jelenti, hogy nem merült el teljesen. Még akkor sem nevezhető elmerülésnek, ha azt kiabálja, hogy “Megfulladok!””

Hatalmas élmény volt Hasival együtt dolgozni, nagy hatással van rám a munkássága, jelenléte, így hihetetlenül örülök, hogy az alkotásban is találkozhattunk.” - fejezi be Gergő.

A klipben Vecsei H. Miklós, színész merül alá a gyöngyöző vízben, aki a következőket mesélte a felkérésről: “Nem igazán szeretek forgatni, nekem a színház a világom és igyekszem ott kiteljesedni. A Platon Karataev felkérését két dolog miatt vállaltam mégis: szerettem volna kipróbálni, hogy milyen lehet öt méterrel a víz alatt játszani, a másik pedig, hogy meggyőződésem, hogy csak abból a mélységből érdemes alkotni, ahova ők igyekeznek legyűrni magukat. Úgy gondolom, hogy ebben hasonlítunk, érdemes erre barátságot, projekteket építeni, hisz azáltal, hogy egy irányba nézünk, már össze is tartozunk.” - mondta.

“Több év telt el azóta, hogy ennek a számnak a magja megszületett. Mindig éreztem a potenciált és az erőt a témákban, de amikor az első alkotó elvonulásunk során összeraktuk az alkotóelemeket és kiszélesítettük a dalt, beleborzongtunk. Azt érzem, hogy a “Vízből van”-ban minden benne van, ami 2021-ben a Platon Karataev. Nagyon szépen bemutatja a palettát, amiből dolgozunk, mind lelkileg, mind hangszerelésileg. Csodálatos utazás volt végigkísérni ezt a dalt az esetlenségtől a monumentalitásig. Számomra az alkotói folyamatot tekintve mindenképpen kedvenc ez a közelgő nagylemezről! - emlékszik vissza Czakó-Kuraly Sebestyén, a zenekar énekese. “A klip miatt én személy szerint nagyon boldog vagyok. Régi álmom volt egy víz alatt forgatott videoklip, amit most sikerült kipipálni. Hála Gergőnek, aki energiát szentelt erre, Hasinak, Máténak és az egész stábnak, hogy távolra kerülve a komfortzónájuktól végigcsinálták a forgatásokat!”

hirdetés

hirdetés