A világsztár magyar zongorazseni újra az MVM Dome-ban + videó

Négy kontinens több mint 40 országában ejtette ámulatba eddig a közönséget, egyedülálló technikájával ötvözve a klasszikus zenét a pop legnépszerűbb dalaival úgy, hogy a zongorájával olykor egy szimfonikus zenekar hangzásvilágát is idézi. Péter Bence egy igazi zseni, aki hároméves korában ült előszőr a zongorához, már hétévesen komponált, később a világ leghíresebb zenei képzést nyújtó intézményében, a bostoni Berklee College of Music-ban végzett tanulmányokat. Fellépett már a Sydney-i Operaházban, a Lotte Concert Hallban, Szöulban, a bécsi Stadthalle-ban vagy a genfi Victoria Hallban, és nyitotta meg a BBC Proms In The Park-ot 2017-ben a londoni Hyde Parkban, akkor 50 000 ember előtt.

Péter Bence elképesztő zongorajátékával vált világhírűvé, hangszerén olykor dobol vagy „gitározik”. „Egyedülálló technikájával egy új szintre emelte a zongorajátékot, nagy hatást gyakorolva az új zenészgenerációkra és a zenekedvelő közönségre” – mondják róla kritikusai. A zenészt már 2.5 millióan követik a legnagyobb közösségi oldalon, videóit pedig már több, mint 1.2 milliárdszor nézték meg az interneten. 2015-ben Michael Jackson "Bad" című dalának feldolgozásával robbant be az interneten: néhány nap alatt 10 millió megtekintést gyűjtött össze, hatalmas sikert aratva, azóta követői közt van például az Oscar-, Grammy- és Golden Globe-díjas Hans Zimmer, a 16-szoros Grammy-díjas David Foster, a Toto alapítója, David Paich vagy Eros Ramazzotti.

Bence tavaly ősszel új, Pianosphere című lemezével rukkolt elő, decemberi budapesti koncertjén - a Koncertpromo, az Art&Culture és a BRICS Entertainment közös szervezésében - erről az albumról is hallhatunk majd bizonyára dalokat, addig is itt hallható az Every Breath You Take című Sting/Police sláger, Péter Bence feldolgozásában: