A természet ezer arca a Vajdahunyadvárban

Fotó: Varázslatos Magyarország

A természetfotó-pályázat 2021-es évadának legszebb képeiből megrendezett kiállítás április 26-tól látogatható a Városliget patinás épületében.

Az idén csaknem 200 fotóból álló, az ország legkiemelkedőbb alkotóinak munkáit bemutató válogatás igazi vizuális csemege a természetfotók kedvelőinek. A tárlat különlegessége, hogy idén a megszokottól eltérően a VM nemcsak az ország tíz nemzeti parkjának természeti világát mutatja be tematikusan felépített kiállításán, hanem a speciális mobil installációkon helyet kapnak kiemelt alkotók és pályázati kategóriák is. A látogatók ugyanis a kategóriák dobogósainak alkotásait és a National Geographic Magyarország magazinnal közösen bevezetett új pályázati kategória legszebb képeit is megcsodálhatják, valamint találkozhatnak a VM idén alapított – és első alkalommal átadott – díja, A magyar természetfotó nagydíja első három helyezettjének portfóliájával is, így a nagydíjas, első helyezett Potyó Imre, második helyezett Szabó Irma és a harmadik helyezett Török János különlegesen szép alkotásaival is.

A Varázslatos Magyarország fotópályázatának és természetvédelmi tevekénységeinek célja, hogy bemutassa hazánk természeti értékeit, nemzeti parkjaink gazdag élővilágát, s ezzel felhívja a figyelmet a természetvédelem fontosságára.

A nemzetipark-igazgatóságok szakmai felügyeletét ellátó Agrárminisztérium ajánlásával megalapított nagydíj az ország természetfotós társadalmának legkiemelkedőbb alkotóinak járó elismerése, melyet azon fotósok érdemlik ki, akik egyévnyi kemény munkával és tehetségük folytonos bizonyításával a legmagasabb eredményeket érték el a fotópályázaton. A VM A magyar természetfotó nagydíjával azt köszöni meg a természetfotósoknak, hogy képeikkel maradandó értéket teremtenek, hiszen nemcsak hűen mutatják be a természet élővilágát, de egyfajta hírvivőként mutatnak rá annak szépségére, törékenységére is.

A Varázslatos Magyarország 2022-ben harmadik alkalommal rendezi meg kiállítását a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, ahol most az oszlopos teremben láthatóak a varázslatos fotók egészen június 17-ig.

A kiállítás anyagbából készült fotóalbum megvásárolható: https://vm-shop.hu/termek/varazslatos-magyarorszag-termeszetfotok-2021-fotoalbum/

További helyszínek:

Gödöllői Királyi Kastély: június 18. – augusztus 9.

Magyar Természettudományi Múzeum: augusztus 10. – szeptember 12

Flesch Központ, Mosonmagyaróvár: október 3. – november 3.

Egyeztetés alatt: evosoft Székház, Pallavicini Kastély Sándorfalva - Fotóhét

A díjátadó és kiállításmegnyitó kisfilmje:

Varázslatos Magyarország