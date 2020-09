A tavalyinál is több jelentkező eddig a fotópályázaton

Tavaly mintegy 5 ezer jelentkező 17 ezer pályázatot küldött be több mint 21 ezer képpel. A kiírás a nagy sikerre való tekintettel nem változott; a kezdeményezés célja továbbra is az, hogy magas színvonalú fotók segítségével mutassa be Magyarország természeti és tárgyi értékeit, ünnepeit és mindennapjait, mindazt, amire a pályázók büszkék a hazájukban - mondta el a Magyarország 365 fotópályázat pénteki budapesti sajtótájékoztatóján Kaiser Ottó fotográfus, a zsűri elnöke.

Mint hozzátette, a Miniszterelnöki Kabinetiroda által, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, a Nagycsaládosok Országos Egyesületével és a Magyar Természetjáró Szövetséggel együttműködésben kiírt pályázatra ezúttal is három kategóriában - Természet és táj (egyedi és sorozat), Épített és tárgyi örökség (egyedi és sorozat), valamint Életképek (egyedi és sorozat) - várják a pályaműveket.

A kategóriagyőztesek díja idén is nettó 1 millió forint; a második helyezetteket 500 ezer forintos, a harmadikokat 300 ezer forintos díjjal jutalmazzák. A zsűri szakmai díjain felül minden kategóriában kiosztanak közönségdíjat is, ennek értéke 1 millió forint.

Kaiser Ottó beszélt a pályázat másodlagos céljáról is: egyfajta szakmai közösséget építeni, amelyben profi és amatőr fotográfusok egyaránt megtalálják a helyüket.

Mint hozzátette, a díjnyertes fotók publikálása mellett egy bővebb válogatást is szerettek volna megmutatni a 2019-es anyagból, mert a díjazott képeken felül rengeteg további magas színvonalú felvétel érkezett. A legjobb 365 képből a https://fotopalyazat.magyarorszag.hu honlapon online kiállítás nyílt, most pedig album is megjelent - jelentette be.

Kaiser Ottó elmondása szerint az előző évhez képest egyedül a zsűri összetétele alakult át: Keleti Éva fotográfus és Tassy Márk, a Magyar Természetjáró Szövetség igazgatója mellé a grémiumba Földházi Árpád fotóriporter és Daróczi Csaba fotográfus, a 2019-es pályázat kategóriagyőztese került be, míg az elnök személye nem változott.

Kaiser Ottó az MTI kérdésére elmondta, az eddig beérkezett képek alapján az idei mezőny még színesebbnek és erősebbnek tűnik; a zsűrielnök már most több képet esélyesnek tart a díjra. Nagyobb az érdeklődés is: az első héten több mint 43 ezer érdeklődő kereste fel a pályázat weblapját, és már 1300 kép érkezett be.

A Magyarország 365 fotópályázat beadási határideje október 18.; az eredményhirdetés decemberben várható.

MTI