A Szex és New York titkai első kézből Budapesten

A ’Szex és New York’ történetek 1994-ben, a New York Observer hasábjain indultak hódító útjukra, bemutatva az írójának, Candace Bushnell-nek és baráti körének életén alapuló történeteket. A sorozat előbb bestseller könyvvé vált, majd világszerte sikert aratott, mint az egyik legbefolyásosabb tévéműsor. A "Szex és New York" sorozat nemcsak a női barátságok, divat, karrier, függetlenség, kapcsolatok és szexuális élet megítélését alakította át, hanem jelentős hatással volt a nők társadalmi szerepére is, megkérdőjelezve a korábbi, merev nézeteket. A sorozat a nőket New York egyik legizgalmasabb városának középpontjába helyezte, ezzel új perspektívát nyújtva a hagyományos elképzelésekhez képest.

Candace Bushnell 2025 tavaszán az Egyesült Királyság nagyvárosaiban lép fel legújabb show-jával, majd onnan első kitérője Budapest lesz, hogy elhozza azokat a valódi történeteket, amelyek inspirálták Szex és New York sorozatot. Ezúttal tehát a magyar közönség is első kézből hallhatja azokat az embereket és helyzeteket, amelyek ihlették Carrie-t, Mirandát, Charlotte-ot és Samanthát, azaz a sorozat főhőseit. Bushnell olyan módon mesél, ahogyan csak ő tud; elmeséli, hogyan költözött New Yorkba 18 évesen, amikor a nők még nem kaphattak hitelkártyát, hogyan lett szexuális rovatvezető, Emmy-díjas tévésorozatot készített és több New York Times bestseller könyvet írt. Megosztja a szerelemről, nevetésről, magasságokról és mélységekről szerzett tapasztalatait és azokat az felemelő életleckéket, amelyeket menet közben tanult meg, — mindezt koktélok mellett és Manolo cipőkben. Az írónő előadása során humoros anekdotákat oszt meg és interakcióba lép a közönséggel, játékokat játszik velük, és az is kiderül majd, mely események történtek meg valójában az életében. Bushnell reflektál a modern társkeresésre és arra, hogyan változott meg a párkapcsolatok dinamikája az internet és a közösségi média korában és megosztja gondolatait arról is, hogy milyen hatással van ez a fiatal nők életére és kapcsolataikra.

Bushnell stílusa laza és szórakoztató; az előadás során koktélokat önt és baráti hangulatban beszélget a közönséggel. Az egyedi színpadi show közben pedig nem csak izgalmas információkat tudhatunk meg a Szex és New York hátteréről és főhőseiről, de az élvezetes este lehetőséget ad, hogy a nézők jobban megismerjék az írónőt és az ő alteregóját, Carrie Bradshaw-t, akit a sorozatban Sarah Jessica Parker alakított. A színpad otthonos díszlete pedig egy olyan légkört teremt, mely segít a közönségnek jobban kapcsolódni Bushnell történeteihez, olyan elemekkel, mint a Manolo Blahnik cipők vagy a pink velúr kanapé. Ehhez társul Bushnell laza és barátságos stílusa, ami lehetővé teszi a közönség számára, hogy úgy érezze, mintha egy baráti beszélgetés részese lenne.

További információ a koncertpromo.hu oldalon. Az előadás angol nyelvű, magyar nyelven feliratozva.