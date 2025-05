A svájci hegyekből a reflektorfénybe: JODOKCELLO először Budapesten

A telt házas zürichi turnépremier után JODOKCELLO most Budapestet varázsolja el egy rendhagyó audiovizuális koncerttel. Ez a különleges produkció több mint egy koncert: egy érzéki utazás hangon és fényen át, ahol a klasszikus csellóhangzás találkozik a pop- és filmzenék energiájával, lélegzetelállító látványvilággal kiegészítve. A koncert során JODOKCELLO a világ legismertebb zenéit szólaltatja meg saját, érzelmekkel teli átdolgozásban: Bruno Mars, Coldplay, David Guetta, Hans Zimmer és Ludovico Einaudi ikonikus dallamai hangzanak el egyetlen csellón, lélegzetelállító vizuális kísérettel.

„Felfoghatatlan öröm és büszkeség számomra, hogy a svájci világpremier után most Magyarország adhat otthont JODOKCELLO koncertjének”

– mondta Horváth Roland, a Koncertpromo ügyvezetője.

„Korábban már a világ legnagyobb crossover előadói közül többet is elhoztunk a hazai közönségnek, most viszont egy általunk menedzselt, világszínvonalú művész premierjét mutathatjuk be. Ez számomra különösen nagy jelentőséggel bír.”