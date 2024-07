A nyárnál csak a Plázs programjai forróbbak

Július utolsó hétvégéjén pedig immáron 12. alkalommal gyűlik össze a testépítés és az erősport legjava a BioTechUSA-cégcsoporthoz tartozó Scitec Nutrition által megrendezett Muscle Beachen a Plázson. A kétnapos rendezvényen találkozhatsz a testépítés legnagyobb hazai és nemzetközi ikonjaival, megmérettetheted izomerődet és alakodat is többféle versenyen, ráadásul, ha itt vásárolsz, azzal jótékony célokat is támogathatsz. Egyszóval a Plázson ebben a hónapban sincs megállás, dobd le magad!

A nyár legforróbb hónapjában még sok-sok izgalmas programmal vár a Plázs: jövő héten a Plázs és Bahart közös Boat Partyján a Truesoundsos kapitányokkal, Peter Maktoval és Gregory S-sel hajózhatunk ki, fellép a Follow The Flow, DJ OTI, alias Sebestyén Balázs első és egyetlen nyári buliján együtt ünnepelhetjük a szülinapját, de érkezik még a Budapest Bár, énekelhetjük a Reptért Korda Györggyel és Balázs Klárival, valamint a legnépszerűbb partysorozatok is a Plázsra látogatnak majd.

Pénteken a Plázs Nagyszínpadán ezúttal Curtis szövegel, aki előtt Bruno x Spacc melegítenek be. A Plázs Arénába Metzker Viktória mellé ezúttal Yamina érkezik, így összeáll a Tits Gang egy hatalmas bulira. A Music Teraszon a Flashback Fridays vár minden pénteken, a legnagyobb klasszikusokkal, legyen szó retro, r&b, rap, hip-hop vagy éppen pop dallamokról, itt elmerülhetsz a jól ismert slágerekben. A techno szerelmeseinek is érdemes pénteken az irányt Siófok felé venni, ugyanis a Forge szervezőbrigádja a hazai techno élvonalát sorakoztatja fel péntek este a Clubban: Mateo&Spirit, Metha, Raul Young, Deep Colors és Polar is a DJ pult mögé állnak.

