A MOL bemutatja: Balaton Piknik

Megosztás itt:

A 2018-ban egynaposnak induló esemény eddig minden évben szorosan kötődött a Balatonhoz. Az első két évben a balatonboglári Gömbkilátó mögött a csodás balatoni panoráma jelentette a finom elektronikához tökéletesen illeszkedő kulisszát. A járvány két éves időszakában egyszer tudta újra megnyitni kapuit a Piknik, a nosztalgikus hangulatú balatonvilágosi Club Aliga, az egykori pártüdülő vadregényes helyszínén, közvetlenül a vízparton. Ezúttal is a Balaton játssza a főszerepet a Piknik életében, hiszen egy igazi vízparti minifesztiválként a siófoki Plázs helyszínére költözik a rendezvény. Nem is akármilyen felhozatallal.

Elektronikus zenei kuriózumok

A Balaton Piknik történetében, korábbi zenei felhozatalában sok izgalmas produkciót találunk elsősorban a lágyabb, érzelmesebb, finomabb elektronikus zenei műfajok, a tech house, minimal, az electro-pop, a deep house és a downtempo világából. A koncepció továbbra is ezt az irányt követi: nappali Piknik hangulat, lazulás, chill, ami aztán éjszakai partizásba fordul. A meghívott sztárfellépők is ezeknek a stílusoknak a topkategóriás nevei közül kerülnek ki, többek között olyan hazai közönségkedvenc klasszikusok, mint a Gus Gus élő produkcióval, a Polo & Pan, Acid Arab, vagy a Magyarországon első alkalommal fellépő Vintage Culture. A fiatal ausztrál deep house DJj, Sonny Fodera szintén most debütál a hazai partiszíntéren, csakúgy, mint az ifjú chicagoi house DJ, John Summit. És természetesen érkezik a hazai elektronikus zenei szcéna java is: Peter Makto, Metha, Gregory S, Secret Factory, Poli és még nagyon sokan mások!

Szezonzáró program a Balaton Partján

Hagyományosan minden évben szeptember elején jelentkezik a Balaton Piknik, különféle helyszíneken. A Balatonboglári Gömbkilátótól a Balatonvilágosi Club Aliga Üdülőn át 2022-ben megérkezett a siófoki Plázsra a kétnapos minifesztivál. A főszezon után magunk leszünk a Balaton partján, egy Piknik hangulatúra dekorált, vízparti helyszínen, a Plázson, ahol a nappali beachhangulat is adott.

Itt egész nap VIP lehetsz

A fesztiválra idén többfajta VIP jegyet bocsátanak ki a szervezők. A normál VIP jegyekkel egy teraszról nézhetik végig a színpadi produkciókat a résztvevők, partizhatnak délutántól hajnalig, lazulhatnak a kényelmes boxokban, kanapékon a naplementében gyönyörködve. Külön bárok, koktélpultok, mosdók gondoskodnak a VIP vendégek kényelméről. A POOL ACCESS VIP jegyeket váltók, már 12:00 órától részt vehetnek a Pikniken, egy medencés warm up partiban, ahol hazai dj-k gondoskodnak a party- hangulatról. Ez a jegy ugyanakkor a VIP szolgáltatások teljes körét is tartalmazza, de olyan extrákat is, mint a reggeli jóga vagy a gasztro worshopok.

1 helyszín, 4 színpad

Továbbra is a Nagyszínpadé a főszerep a délutáni óráktól egészen késő estig, 23:00 órától a Nagyszínpad előtti homokos nézőtér 90 fokos fordulattal tánctérré változik, ahol a szabad ég alatt élvezhetjük az AfterParty-t.

A VIP közönség a koncertek után a VIP-Clubban folytathatja a szórakozást, melyhez kényelmes lounge is társul a medence partján. És ha már VIP: 12:00 órától a POOL ACCESS jeggyel egy igazi medencés bulira is várjuk a pihenni-táncolni vágyó közönséget

Nem csak egy party, hanem egy életérzés

A Balaton Piknik eddigi története alapján elmondható, hogy a fesztivál jóval többet kínál, mint egy 48 órán keresztül tartó party. A zenei programkínálat patikamérlegen kimért aránya, amely gondosan egyensúlyoz a melankólikus, “szállós” zenei élmény és a féktelen partizás között alapvetően meghatározza a Piknik hangulatát.

A zenei felhozatalon túl további kiegészítő programok gondoskodnak a klasszikus piknik hangulatról. A MOL Lounge – Gasztronómiai workshopokban napközben a résztvevők ital klasszikusokat párosíthatnak ínyenc falatokkal, neves séfek és italos cégek márkanagyköveteinek részvételével.

Mindemellett különféle vízi játékok és sportprogramok, sup kölcsönzés valamint napindító és napközbeni jógaórák várják a piknikezőket.

A Plázs helyszínét is áthangszerelik a szervezők, különféle dekorációs elemekkel, hogy minél teljesebb legyen a piknik élmény és hangulat.