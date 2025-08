A Marvel feltámad? Hatalmas dobásra készül a szuperhősök stúdiója

Megosztás itt:

A Marvel idén lezárta az ötödik nagy fázisát és új fejezetet nyitott a filmek és sorozatok világában, a Marvel Filmes Univerzumban (Marvel Cinematic Universe, MCU). Kritikus szakaszhoz ért a Marvel, ugyanis a 2019-es Bosszúállók: Végjátékig szinte töretlen volt a sikere, és több milliárd dollárnyi profitot termelt nem csak a Marvelnek, hanem a Disneynek is. A Covid természetesen az MCU terveit is rendesen szétzilálta, és úgy tűnt, a szuperhős-stúdió nem fog tudni talpra állni a negyedik és ötödik fázis útkeresése után, de most nagyon úgy tűnik, hogy eljöhet a Marvel reneszánsz, még ha nem is fog akkorát szólni, mint korábban.

Zilált időszakon van túl a Marvel

Idén összesen három filmet küldött a mozikba a Marvel, melyek már félig az új szellemiség fényében készültek: bár Kevin Feige vezető producer, és a stúdió vezetője csak most ismerte el, hogy a negyedik és ötödik fázis alatt, azaz 2021 és 2025 között rossz stratégiát követtek, és a mennyiséget a minőség elé helyezték. Ez a ráeszmélés természetesen nem most történt meg, ugyanis az idén megjelen Amerika Kapitány: Szép új világ és a Mennydörgők* is átestek jelentős utóforgatásokon, melyek nagy valószínűséggel a stratégiaváltás miatt történtek.

Az átláthatóság kedvéért: ez a két fázis alatt, tehát négy éven belül a Marvel 13 filmet és 14 sorozatot jelentett meg – az első három fázisban 11 év alatt jelent meg 23 film, és néhány olyan sorozat, melyek ma már nem feltétlenül képzik részét az MCU-nak. Tehát a Marvel szinte egyharmadnyi idő alatt több mint fele annyi mozifilmet készített, melyek súlya alatt meg is roskadt a stúdió. Nem csoda, hogy többségükben főleg a CGI minőségét és a kapkodó cselekményeket kritizálták.

Nem segítette a Marvel helyzetét az sem, hogy menet közben új főellenséget kellett találni a hősöknek,

ugyanis eredetileg a Jonathan Majors által játszott Kang, a Hódító ellen vonult volna fel a Bosszúállók új csapata, de a színész körül kialakult botrány miatt kénytelenek voltak más ellenlábast találni, aki végül nem más lett, mint a már régóta várt Victor von Doom. Kevin Feige állítása szerint már Majors botránya előtt ráeszméltek, hogy Thanos után Kang nem elég nagy falat a Bosszúállóknak, de valószínűleg a színész ellen felhozott vádak segítettek ebben a döntésben.

Pislákoló fény az alagút

Érthető módon sokan kétkedéssel várták az ötödik fázis lezárását, ugyanis már a 2024-es Deadpool & Rozsomák kasszasikere óta tudni lehetett, hogy az új irány nem más, mint hogy összeeresztik az eddig külön univerzumként kezelt X-Ment és a Fantasztikus Négyest a fő (616-os) univerzumban lévő Bosszúállókkal, és még arról is pletykálnak, hogy a Sony animációs Pókember-filmjeiből is átlenghet pár karakter. Tehát a Marvel teljes multiverzum-élményt kínál, melyet a régóta várt Dr. Doom fog fenekestől felforgatni.

Az ide vezető út pedig egyre fényesebb, ugyanis a Deadpool & Rozsomák kasszasikere pénzügyileg újra visszabillentette a stúdiót;

az Amerika Kapitány: Szép új világ is már inkább pozitív fogadtatásban részesült, és pénzügyileg sem teljesített rosszul;

a Mennydörgők* újra megvillantotta a Marvel komolyabb oldalát, amit sokan dicsértek, a bevételei viszont csekélyebbek voltak;

a Fantasztikus Négyes: Első lépéseknek viszont úgy tűnik sikerült kombinálni az előző két film pénzügyi és kritikai fogadtatását is – ezzel pozitív felütést adva a hatodik fázisnak.

Ezek alapján jogosan reménykedhetünk abban, hogy a hatodik fázis végül újra magasan fog szárnyalni – de ezt majd természetesen csak akkor jelenthetjük ki, amikor már láttuk az egyelőre 2027-es premierdátummal rendelkező Bosszúállók: Titkos háborút. Amellett viszont nem lehet elmenni, hogy érezhetően visszaszorultak a sorozatos tartalmak, ugyanis az elmúlt időszakból csak a Mindvégig Agatha mondható sikeresnek, ugyanis sem az Echo, sem pedig a Vasszív nem ragadtatta el a nézőket. Olyannyira nem, hogy a Vasszív jelenleg 4,4-es érétkelésen áll az IMDb-n, ami a legalacsonyabb pontszám, amit MCU-tartalom valaha kapott.

Mi várható még idén?

A Fantasztikus Négyes: Első lépések kellő erővel rúgta be a hatodik fázist ahhoz, hogy reménykedni lehessen egy szép visszatérésben. Viszont nehéz leállítani egy olyan nagy gépezetet, mint a Marvel, így még idén számíthatunk egy-két streaming-tartalomra. Azt viszont újfent ki kell hangsúlyozni, hogy ezek nagy valószínűséggel szintén átestek egy kisebb átrendezésen, így remélhetőleg már összeszedettebb végeredményt kapunk.

Elsőként augusztusban merülhetünk el a Wakanda szemei című minisorozatban, mely antológia formában meséli el a vibrániumban gazdag ország néhány főbb eseményét. Az animációs stílus pedig hasonló lesz, mint amit a Mi lenne, ha... sorozatban is láthattunk. A Wakanda szemei augustus 27-től lesz elérhető a Disney+-on.

A Marvel Zombies már egy érdekesebb téma, ugyanis nem feltétlenül önálló ötletről van szó. A Mi lenne, ha... sorozat egyik részében már találkozhattunk egy olyan univerzumban, melyben a Marvel hősökből zombik lettek, ez pedig valószínűleg annyira elnyerte a nézők tetszését, hogy a stúdió tovább gondolta az ötletet, és egy négy részes minisorozatot küld a Disney+-ra október 3-án.

Végül pedig élőszereplős formában valósul meg a Wonder Man minisorozat, melyben bemutatkozik a Marvel egyik szinte legyőzhetetlen szuperhőse. A sorozat még nem kapott hivatalos megjelenési dátumot, de egyelőre még 2025 decemberében szímáthatunk rá.

Ezektől a sorozatoktól valószínűleg a Marvel sem vár el sokat, hiszen mindegyiket limitált epizódszámmal készítették el, sőt, a Wonder Man már a Marvel Spotlight megjelölés alatt készül el, ami kimondottan azért jött létre, hogy röviden, tömören be lehessen mutatni eddig sokak számára ismeretlen karaktereket és történeteket.

Mi hozhatja el a Marvel reneszánszát?

A mennyiség-minőség skálájának visszabillentése főleg jövőre lesz érezhető, amikor is „csak” kettő Marvel-filmet láthatunk a mozikban, és sorozatos fronton egy új címre, a Vision Questre számíthatunk, ami mellett még jön a Daredevil: Újjászületés és A barátságos és közkedvelt Pókember második évada. A reneszánszot pedig nem is a Disney+-on fogjuk megtapasztalni, hanem a jövőre érkező két film, és a 2027-ben érkező nagy lezárás lehet az várva várt kicsúcsosodás.

A hatodik fázis ugyanis a Spider-Man: Brand New Day, a Bosszúállók: Ítéletnap, és a Bosszúállók: Titkos háború hármasával fog zárni.

Ezek a történetek a legnépszerűbb képregény-sztorik közé tartoznak, így a Marvelnek kimagaslóan kell teljesítenie ahhoz, hogy a rajongók újra feltétlen bizalommal üljenek be a mozikba. Mert milyen könnyű lenne, ha csak újabb csoportfilmeket kellene készíteni a Marvelnek, de ennél sokkal többről van szó. Az elmúlt évek alatt több félbehagyott vagy elfelejtett karakter és történetszál maradt lezáratlanul, melyekkel mind foglalkoznia kell a felsorolt három filmnek. Ezt egyébként már elkezdték idén az Amerika Kapitány: Szép új világban és a Mennydörgők*-ben is.

Ezen kívül pedig a Végtelen háborúhoz és a Végjátékhoz hasonlóan nem csak sok karaktert kell egyszerre mozgatni, hanem úgy kell alakítani a történetet, hogy az ne laposodjon el, így nem kerülhetik el újabb élvonalas szuperhősök feláldozását. Ahogyan Robert Downey Jr.-nak és Chris Evansnek, úgy most is több „eredeti” Marvel-színésznek jár le a szerződése, melyek előre vetíthetik, hogy bizony lehet búcsút kell intenünk

Chris Hemsworth Thorjának,

vagy akár Benedicht Cumberbatch Doktor Strange-ének, akinek a jövője szintén elég homályos.

Akárhogyan lesz, a Marvelnek minden erejét be kell vetnie ahhoz, hogy újra megnyerje magának a nézőket, mert most a Kevin Feige is „házifeladat”-metódusnak hívott hozzáállás nem lesz elég. A tét most nem szimplán egy újabb nagy történet lezárása, mint 2019-ben, hanem az, hogy lesz-e egyáltalán hetedik, nyolcadik és kilencedik fázis. Ugyanis, ahogy mostanában a Disney bánik a stúdióival, úgy elképzelhető, hogy egy ilyen fiaskó után megvonja a bizalmat a Marveltől. Elképzelés, ötlet az mindig van, de ha a megvalósítás nem megfelelő, akkor az MCU lehet lehúzhatja a rolót, és pontot tehet egy egykoron egyedülálló történet végére.

