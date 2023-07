A Mandoki Soulmates a Szent István téren játszik augusztus 18-án

Megosztás itt:

"Először adjuk elő magyarul a korábban világszerte Utopia for Realists, illetve Living in the Gap/Hungarian Pictures címmel megjelent albumunkat. A Bartók előtt tisztelgő Magyar Képek aranylemez lett Magyarországon, az augusztus 18-i koncerten ott lesz velünk Zséda, Ákos, Caramel, Charlie, Mező Misi, Pápai Joci és Takáts Tamás is" - mondta Leslie Mandoki szerdán sajtótájékoztatón.

A supergroup eredetileg 2019-ben, majd Magyarországon 2022 végén megjelent lemezének világhírű készítői közül a Szent István téren, a Szent István-napi ünnepségsorozat keretében is színpadra áll Richard Bona (basszusgitár), Al Di Meola és Mike Stern (gitár), Tony Carey (Hammond orgona), John Helliwell és Bill Evans (szaxofon), Randy Brecker és Till Brönner (trombita), Nick van Eede (ének), Deobrat Mishra (szitár), Fausto Beccalossi (harmonika) és Leslie Mandoki (dob, ének).

A zenész-producer kitért arra, hogy több mint huszonöt évvel első magyar nyelvű albuma, a Találkozások után jelent meg ismét magyar nyelvű lemeze. A Mandoki Soulmates budapesti koncertje a zenekar 30 éves jubileumi turnéjának állomása.

"A koncerten a közelmúltban elhunyt két kiváló magyar zenészről is megemlékezünk. Szakcsi Lakatos Bélának, aki még játszott a Magyar Képek felvételein, nagyon sokat köszönhetek, Török Ádám szintén egyik példaképem volt. Pesti srác vagyok, minden, ami zeneileg az utóbbi évtizedekben történt velem, az a budapesti gyökerekhez vezethető vissza" - mondta Leslie Mandoki.

Az 1975 óta Németországban és Kaliforniában élő Leslie Mandoki 1992-ben alapította formációját, a Mandoki Soulmatest. A zenekarnak kezdetektől a mai napig tagja Randy Brecker, Ian Anderson (Jethro Tull) és Al Di Meola. A soulmatesbeli zenésztársak eddig összesen több mint 35 Grammy-díjat nyertek el, az eladott hanghordozók száma pedig meghaladja a 350 milliót.

"Már miután elhagytam Magyarországot, a menekülttáborban megszületett a gondolat, hogy megalapítom ezt a zenekart. A brit progresszív rockot és az amerikai fusion jazzt akartam összehozni. Máig imádom a Syrius zenéjét, és azt kell mondanom, hogy a magyar dalszövegírók, elsősorban Dusán, Demjén Rózsi, Bródy János és Horváth Attila a világszint felett vannak" - hangsúlyozta Leslie Mandoki.

Mint felidézte, a Hungarian Pictures/Magyar Képek témáját tizennyolc évvel ezelőtt vetette fel neki Jon Lord, a Deep Purple billentyűse és Greg Lake, az Emerson, Lake & Palmer (ELP) énekese, basszusgitárosa. Utóbbi csapat, az ELP volt az, amelyik 1970-ben a rockzene történetében először rögzített lemezre Bartók-feldolgozást, az Allegro Barbarót The Barbarian címmel. A Mandoki Soulmates feldolgozásához ki kellett várni a Bartók-jogok szabaddá válását is, miközben Jon Lord 2012-ben, Greg Lake pedig 2016-ban elhunyt.

Leslie Mandoki szólt arról, hogy a magyar változat elkészítéséhez komoly lökést adott számára Márkus József barátja, az East együttes szövegírója állandó bíztatása, valamint Kovács Ákos, aki Horváth Attilával és Mandokival együtt az eredeti angol szövegeket magyarra ültette át. Hozzátette: Charlie-t és Zsédát is nagyon régóta ismeri, Takáts Tamásra, Mező Misire, Pápai Jocira és Caramelre pedig barátai hívták fel a figyelmet.

A szerdai sajtóeseményen Leslie Mandoki átvette az Aranylemezt a Magneoton kiadó képviselőitől.