Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 19. Kedd Huba napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kultúra

A Mandoki Soulmates 50 év szabadságvágyat ünnepel a Várban

2025. augusztus 19., kedd 21:01 | MTI
koncert ünnep államalapítás ünnepe Mandoki Soulmates

Ismét világsztárok lépnek színpadra a Mandoki Soulmates zenekarban a fővárosban. A progrock-dzsessz supergroup csütörtökön este a Budai Várban, a Szentháromság téren ad nagyszabású koncertet 50 év szabadságvágy címmel, a Szent István napi ünnephez kapcsolódva.

  • A Mandoki Soulmates 50 év szabadságvágyat ünnepel a Várban

"Jó buli lesz, komolyan felkészültünk rá. Olyan dalok is előkerülnek, amelyeket nem szoktunk játszani, például egy dal a honvágyról, valamint személyes és aktuális témákról is szó lesz. A Mandoki Soulmates gyakorlatilag az eredeti összeállításában fog játszani, világsztárok sorával, idősebbekkel és fiatalabbakkal" - hangsúlyozta Leslie Mandoki az MTI-nek a keddi sajtótájékoztató után.

A Soulmates 1992-ben alakult, a világhírű tagok közül Mandoki mellett Mike Stern, Randy Brecker, Bill Evans, Richard Bona, Tony Carey (Rainbow), John Helliwell és Jesse Siebenberg (Supertramp) is ott lesz a csütörtöki esten. Ott voltak a keddi, zenekari próbával egybekötött sajtóeseményen is, amelyen Leslie Mandoki méltatta társait.

"Mike, Randy és Bill már az első lemezünkön játszott, akárcsak Al Di Meola és Ian Anderson a Jethro Tullból, vagy Jack Bruce, a Cream basszusgitárosa, akit azóta sajnos elveszítettük. Óriási megtiszteltetés ilyen nagyságokkal játszani, Bill Evans például Miles Davis mellett kezdte a karrierjét, igaz, utána csinált még 35 lemezt" - sorolta Leslie Mandoki.

Mint fogalmazott, ötven évvel ezelőtt a sajtótájékoztató helyszínén, a Bem Klubban hívta fel a színpadra játszani Szakcsi Lakatos Béla. Mandoki hangsúlyozta: zenei munkásságával és csapatával, a Mandoki Soulmatesszel sokkal inkább hidakat szeretne építeni, mint bármi mást. Hozzátette: a zene akkor is összeköt, ha a hidak összedőltek. A formáció tavalyi lemeze, sikeres A Memory of Our Future is erről szól.

A világhírű magyar származású, Németországban és az Egyesült Államokban élő zenész, dalszerző, producer a mostani koncert előtt napra pontosan ötven évvel, 1975. augusztus 21-én hagyta el Magyarországot két barátjával, Csupó Gáborral és Szűcs Lászlóval együtt.

"Nem akartam elmenni Magyarországról, de nem kaptam útlevelet. Zenélni akartam, és apám is azt mondta, mielőtt 16 éves koromban elhunyt, hogy mennem kell, élnem az álmaimat"

- idézte fel.

Mindhárman sikereket éltek el külföldön, Csupó alkotta meg a Simpsons rajzfilm-sorozatot, majd a Rugrats-et és a Duckmant, amelyekért csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán. Szűcs (Bencker) László hosszú ideig dolgozott Mandokival zenésztársként és dalszerzőként.

A Leslie Mandoki által alapított Red Rock Studióban az elmúlt 43 évben 72 aranylemez, számos platinalemez született. Az 1975 óta Németországban és Kaliforniában élő dobos, dalszerző, énekes és producer Soulmates-beli zenésztársai eddig összesen több mint 35 Grammy-díjat nyertek, az eladott hanghordozóik száma pedig meghaladja a 350 milliót.

A sajtótájékoztatón Joós István, a Magneoton kiadó vezetője ünnepélyesen átadta Mandokinak és zenekarának A Memory of Our Future című albumért járó aranylemezt.

További híreink

Megrázó információ derült ki Schmuck Andor halálának okáról

Megadta a bankkártyaadatait – baj lett belőle

Szörnyű tragédia érte az indiai milliárdost, akit már az első randin elrabolt magyar kiszemeltje

Pécsi Ármin négy gólt kapott Liverpoolban az első tétmeccsén

Valami furcsa dolog történik Katalin hercegné arcával – Elindultak a találgatások

Orbán Viktor: A harmadik világháború veszélyét a Trump–Putyin találkozó csökkentette

Bíróság elé áll a Magyarországról kitiltott Kneecap egy tagja

Megint a magyaroké lehet a főszerep a Fradi BL-meccsén

Elég volt a rémhírterjesztésből a székesfehérvári kórház orvosigazgatója szerint + videó

További híreink

Elég volt a rémhírterjesztésből a székesfehérvári kórház orvosigazgatója szerint + videó

Fizetésemelés lesz a közszférában dolgozók körében

A lehető legtragikusabb hír érkezett a versenyen eltűnt futóról

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megszólalt Moszkva a Barátság kőolajvezeték elleni támadás kapcsán
2
Háborús készültségbe lép Németország
3
Korrupt doktornő ellen emelt vádat a főügyészség
4
Orbán Viktorról szóló hatalmas hazugsággal kábította híveit Magyar Péter
5
Letartóztathatják a világhírű írónőt
6
Megadta a bankkártyaadatait – baj lett belőle
7
Donald Trump: Együtt fogunk működni Ukrajnával és Oroszországgal is + videó
8
Fizetésemelés lesz a közszférában dolgozók körében
9
Gigantikus úthálózat-fejlesztést jelentett be a kormány
10
Az opciók között van, hogy a Putyin–Zelenszkij találkozó Magyarországon lesz + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Indul a megújult Erkel Színház Musical Stúdiója

Indul a megújult Erkel Színház Musical Stúdiója

 A képzés célja, hogy a korszerű zenés színjátszás gyakorlati elsajátításához, valamint a sikeres pályakezdéshez szükséges ismeretekkel, készségekkel és tudással ruházza fel a hallgatókat. Jelentkezni augusztus 29-ig lehet.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!