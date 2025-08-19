A Mandoki Soulmates 50 év szabadságvágyat ünnepel a Várban

Megosztás itt:

"Jó buli lesz, komolyan felkészültünk rá. Olyan dalok is előkerülnek, amelyeket nem szoktunk játszani, például egy dal a honvágyról, valamint személyes és aktuális témákról is szó lesz. A Mandoki Soulmates gyakorlatilag az eredeti összeállításában fog játszani, világsztárok sorával, idősebbekkel és fiatalabbakkal" - hangsúlyozta Leslie Mandoki az MTI-nek a keddi sajtótájékoztató után.

A Soulmates 1992-ben alakult, a világhírű tagok közül Mandoki mellett Mike Stern, Randy Brecker, Bill Evans, Richard Bona, Tony Carey (Rainbow), John Helliwell és Jesse Siebenberg (Supertramp) is ott lesz a csütörtöki esten. Ott voltak a keddi, zenekari próbával egybekötött sajtóeseményen is, amelyen Leslie Mandoki méltatta társait.

"Mike, Randy és Bill már az első lemezünkön játszott, akárcsak Al Di Meola és Ian Anderson a Jethro Tullból, vagy Jack Bruce, a Cream basszusgitárosa, akit azóta sajnos elveszítettük. Óriási megtiszteltetés ilyen nagyságokkal játszani, Bill Evans például Miles Davis mellett kezdte a karrierjét, igaz, utána csinált még 35 lemezt" - sorolta Leslie Mandoki.

Mint fogalmazott, ötven évvel ezelőtt a sajtótájékoztató helyszínén, a Bem Klubban hívta fel a színpadra játszani Szakcsi Lakatos Béla. Mandoki hangsúlyozta: zenei munkásságával és csapatával, a Mandoki Soulmatesszel sokkal inkább hidakat szeretne építeni, mint bármi mást. Hozzátette: a zene akkor is összeköt, ha a hidak összedőltek. A formáció tavalyi lemeze, sikeres A Memory of Our Future is erről szól.

A világhírű magyar származású, Németországban és az Egyesült Államokban élő zenész, dalszerző, producer a mostani koncert előtt napra pontosan ötven évvel, 1975. augusztus 21-én hagyta el Magyarországot két barátjával, Csupó Gáborral és Szűcs Lászlóval együtt.

"Nem akartam elmenni Magyarországról, de nem kaptam útlevelet. Zenélni akartam, és apám is azt mondta, mielőtt 16 éves koromban elhunyt, hogy mennem kell, élnem az álmaimat"

- idézte fel.

Mindhárman sikereket éltek el külföldön, Csupó alkotta meg a Simpsons rajzfilm-sorozatot, majd a Rugrats-et és a Duckmant, amelyekért csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán. Szűcs (Bencker) László hosszú ideig dolgozott Mandokival zenésztársként és dalszerzőként.

A Leslie Mandoki által alapított Red Rock Studióban az elmúlt 43 évben 72 aranylemez, számos platinalemez született. Az 1975 óta Németországban és Kaliforniában élő dobos, dalszerző, énekes és producer Soulmates-beli zenésztársai eddig összesen több mint 35 Grammy-díjat nyertek, az eladott hanghordozóik száma pedig meghaladja a 350 milliót.

A sajtótájékoztatón Joós István, a Magneoton kiadó vezetője ünnepélyesen átadta Mandokinak és zenekarának A Memory of Our Future című albumért járó aranylemezt.