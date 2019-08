A Kolozsvári Magyar Napok a határon túli magyar kultúra ünnepét jelentik, azt is mondhatjuk, hogy a határon túl talán a legnagyobb kulturális rendezvény, de a Kárpát-medencében az anyaországot is beleértve az egyik legnagyobb kulturális rendezvény, tehát jól mutatja, hogy majdnem 100 évvel Trianon után is a magyar nemzet határokra való tekintet nélkül is tovább él, és saját kultúráját óvja, őrzi és ápolja, és itt Kolozsváron ezekben a napokban ez megtalálható, hiszen nem csak az itt élő 40-50 ezer magyar az aki részt vesz ezeken az eseményeken, hanem a világ Kolozsvárról eltávozott magyarsága is hazatér ilyenkor