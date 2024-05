A lenyűgöző szépségű Palvin Barbara is megjelent a Cannes-i Fillmfesztiválon

Az Arany Pálmáért versenyző, eddig bemutatott alkotások közül a kritikusok pontozási listáját Sean Baker független amerikai filmes Anora című thrillere vezeti, amely egy üzbég származású New Yorki-i prostituált és egy luxuslakásban élő orosz oligarcha fia közötti szenvedélyes viszony egyszerű történeteként indul, majd miután a fiú szülei Moszkvában tudomást szereznek a fiatalok kapcsolatáról, a film valódi akció-vígjátékká és amerikai road movie-vá alakul át. A Screen angol nyelvű szaklap 1-től 4-ig pontozza a filmeket, s az amerikai alkotás az egyetlen, amely háromnál magasabb átlagot ért el. A francia nyelvű Film francais szaklap hazai kritikusai is az amerikai filmet és Jacques Audiard francia rendező Emilia Perez című zenés thrillerét helyezik az első helyre. Ez utóbbi egy mexikói drogbáró teljes átalakulásáról és az őt körülvevő nőkről szól.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.