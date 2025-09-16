A légy című horrorfilm kanadai rendezője fog oktatni az SZFE-n

Megosztás itt:

A testhorror műfajának elismert alkotója a Budapesti Klasszikus Film Maraton díszvendégeként a Nemzeti Filmintézet (NFI) meghívására érkezik Magyarországra - emlékeztettek az SZFE az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében. Az alkotó most először látogat Budapestre.

David Cronenberg olyan sikeres alkotások rendezőjeként írta be nevét a filmtörténetbe, mint a Videodrome, a Karambol, A légy vagy legutóbbi munkája, a 2022-es A jövő bűnei. A torontói művész radikálisan új dimenziót adott a horror műfajának, és a nyolcvanas évektől kezdődően maradandó hatást gyakorolt a filmművészet alakulására. 1983-as Videodrome című filmje előrevetítette a technológiai fejlődés és a valóság határainak elmosódásából fakadó dilemmákat. Cronenberg művészetének középpontjában maga az emberi test áll, amelyet különös, gyakran abszurd formákban ábrázol.

Az eseményen az alkotóval Somossy Barbara filmrendező beszélget.

A Budapesti Klasszikus Film Maraton díszvendégei idén David Cronenberg mellett Atom Egoyan filmrendező, valamint Robert Lantos producer.

