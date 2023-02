A „legkeményebb fejű” magyar huszár portréja a Hónap Kincse a Magyar Nemzeti Múzeumban

Megosztás itt:

Az ünnepélyes bemutatón L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója a témával kapcsolatban elmondta, nagyon fontos, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben is az intézmény folyamatosan gazdagítsa a műtárgyállományát. Mint mondta, nincs olyan hét, hogy valamilyen érdekes, izgalmas műtárgy, dokumentum vagy lelet ne kerülne a múzeum látómezejébe, amellyel érdemes lenne bővíteni az egyébként is világszínvonalú gyűjteményt. A főigazgató arra is kitért, hogy különösen fontosak azok a művek a nemzet múzeuma számára, amely a magyar hősiességgel és a bátorsággal függnek össze, mint a most bemutatott portré. L. Simon László arról is beszámolt, hogy a múzeum vásárlás útján jutott hozzá a festményhez, amely történeti és művészettörténeti szempontból is egy kiemelkedő „kincs”.

Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese szerint az esemény nemcsak a portré bemutatásáról szól, de a festményen keresztül egy kiváló magyar katonát és egy figyelemre méltó katonai életpályát is közelebb hoz a publikumhoz. Továbbá a bemutató abból a szempontból is kiemelendő, hogy ezen életpálya a mai magyar fiatalok számára is példát mutat. A magyar huszárság történetének egyik legendás hírű alakja nemcsak a bátorság és virtus történelmi képviselője, hanem egyben a legkomolyabb koponyájú magyarként ismert.

Mecséry hírnevét és eposzi jelzőjét azzal érdemelte ki, hogy a Napóleon csapatai ellen vívott 1805. évi günzburgi csatában több életveszélyes fejsebet is szerzett, ám csodával határos módon, súlyosabb fertőzések nélkül túlélte sérüléseit.

Sal Endre, a Mandiner főmunkatársa arról beszélt, hogy az általa képviselt médium, miért csatlakozott partnerként a Hónap Kincse kamaratárlathoz. Köszöntjében dicsérte a múzeum fejlesztéseit, új programjait, véleménye szerint a világ legrangosabb múzeumai közé emelkedik rövid időn belül azzal, hogy a nemzeti hagyományokra és értékekre támaszkodva modernizál, és pezsgő élet zajlik a múzeumban.

A megnyitó ünnepségen Serfőző Szabolcs, a Magyar Nemzeti Múzeum művészettörténész-főmuzeológusa ismertette Mecséry Dániel portréját. Elmondta, hogy a képet egy aukció keretében sikerült megvásárolni, és a festmény megszerzése azért is ad külön okot az örömre, mert a múzeum Történeti Képcsarnokában eddig nem volt portré Mecséry Dánielről.

Az olajfestményt ifj. Johann Baptist Lampi festő készítette, a korabeli Bécs egyik legnevesebb mestere 1815 körül, mérete 112×91 cm.

