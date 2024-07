A legjobb rendező díját nyerte Amerikában Tóth Barnabás pszichothrillere

Mint írták, Tóth Barnabás filmjében Márta (Varga-Járó Sára) és István (Váradi Gergely) az utolsó menekültvonattal próbálja elhagyni Magyarországot 1956 novemberében. A fiatal pár mellett az egyház felbecsülhetetlen értékű ereklyéi is a nyugati határ, a szabad világ felé tartanak, amelyek útját B-ből (Hajduk Károly), a katolikus papból a hatalom emberei kínzással próbálják kiszedni. A szereplők történetei a vonaton egy mindent eldöntő sakkjátszma során keresztezik egymást, amelyen már nemcsak a kincsek sorsa, de a szerelmesek élete is a tét.

