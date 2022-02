A kutya karmai között kapta a legtöbb Oscar-jelölést

Megosztás itt:

Az Oscar-jelöléseket helyi idő szerint kedden hajnalban közvetítették a filmakadémia hivatalos internetes csatornáin. A jelölteket az Emmy-díjas színész, Leslie Jordan (Will & Grace) és a színész-producer Tracee Ellis Ross (Feketék fehéren) ismertették, de különböző helyszínekről bejelentkező több vendég, köztük kórházi dolgozó és tűzoltó is részt vett a jelölések beolvasásában. A legjobb filmek mezőnyébe tíz film: A kutya karmai között mellett a Belfast, a CODA, a Ne nézz fel!, a Drive My Car, a Dűne, a Richard király, a Licorice Pizza, a Rémálmok sikátora és a West Side Story jutott be a mintegy tízezer tagot számláló filmakadémia szavazatai alapján. A 94. Oscar-díjátadó gálát március 27-én, vasárnap rendezik meg a Los Angeles-i Dolby Színházban.