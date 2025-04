A kulturális és innovációs miniszter szerint folyamatosan tudatosítani kell a magyar kultúra jelentőségét + videó

Megosztás itt:

Hankó Balázs: "Kultúránk, nemzeti kultúránk közös, és a mi feladatunk és felelősségünk az, hogy ezt a kultúrát örökítsük át gyermekeinkbe, unokáinkba, generációról generációra. Mindemellett fontos az is, hogy kultúránkat egyben nemzetközileg is láthatóvá tegyük, hiszen ne mások mondják meg helyettünk, hogy kik vagyunk, mondjuk el azt mi mindenkinek, hogy kik vagyunk."

A kultúra nem a múlt díszlete, hanem a közös jövőnk alapköve – hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Reprezentáció és technológia – Három évszázad éremművészetének titkai című időszaki kiállítás megnyitóján, a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Hankó Balázs a keddi eseményen kiemelte: a kiállítás jól illusztrálja közös történelmünk utolsó három évszázadának azt a kulturális gazdagságát, "mely minket megtartott és megtart magyarnak itt, a Kárpát-medencében". A modern múzeum szerepe nem kevesebb, mint az identitásunk, a közösségünk és az emlékezet megőrzése és átörökítése – fogalmazott Hankó Balázs. A miniszter célként jelölte meg, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum a világ legjobb 100 múzeuma közé emelkedjen. A tárlaton bemutatott, mintegy háromszáz évet felölelő gyűjtemény darabjai nemcsak műtárgyként jelentősek, hanem elsőrendű történeti források is: történészeknek, művészettörténészeknek és numizmatikai kutatóknak egyaránt rendkívüli lehetőséget biztosít a kollekció a magyar és európai éremtörténet további kutatására – hangsúlyozta Tomka Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) gyűjteményi főigazgató-helyettese. Tomka Gábor köszöntőjében arra biztatta a látogatókat, hogy értékeljék azt a technológiai tudást, amely egy-egy gyönyörű, miniatűr éremkép létrehozásához volt szükséges. "A BÁV Art nemcsak műkereskedőház, hanem a kulturális örökség elkötelezett őrzőjeként is tevékenykedik" – mondta Nagy Elek, a BÁV Zrt. igazgatóságának elnöke. Megtisztelőnek nevezte, hogy ismét együtt dolgozhatnak a Magyar Nemzeti Múzeummal, mely otthont ad ennek a páratlan numizmatikai, művészeti, ipartörténeti és történelmi szempontból is kiemelkedő jelentőségű tárlatnak. Nagy Elek lehetőségnek nevezte, hogy a kiállítás hatására még többen ismerhetik meg a magyar éremművészet szépségeit és a magyar történelmet. Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerint az MNM és a BÁV Art közös kiállításának – melynek kurátora Tóth Csaba – különlegessége, hogy az nemcsak az elmúlt évszázadok éremművészetét, hanem az érmek előállításához szükséges eszközöket, az úgynevezett verőtöveket is a látogatók elé tárja. A verőtövek és a velük készített emlékérmék, kitüntetések többnyire jeles történelmi események lenyomatai, az érmék évszázadokon átívelően őrzik a magyar történelem fontos pillanatait, az uralkodói portréktól kezdve a világraszóló jubileumokon át a politikai fordulópontokig. A tárlat a verőtövek mellett a hozzájuk kapcsolódó eredeti éremveretekből is bemutat egy válogatást, melyet a Magyar Nemzeti Múzeum és a Hadtörténeti Múzeum bocsátott rendelkezésre a kiállítás idejére. Megtekinthetők például az 1714-es gyulafehérvári erődítés emlékérme, az 1867-es koronázási érem, az 1956-os Nemzetőrség jelvénye mellett a a Corvin-lánc kitüntetések. A több mint 200 darabból álló tárlatot a Múzeumok Majálisa kétnapos rendezvénye zárja május 25-én. A hétvégi programsorozat részeként a résztvevők kipróbálhatják az éremverést és a TV2 Kincsvadászok című műsorában a BÁV Art által megvett kincsekre is licitálhatnák. A világviszonylatban is páratlan, a BÁV Art kezelésében álló, 25 ezer darabos gyűjtemény legszebb darabjai május 25-ig láthatók a Nemzeti Múzeum kupolatermében és a Múzeumkertben.

Forrás: MTI

Fotó: MTI/Soós Lajos