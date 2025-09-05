Keresés

Kultúra

A kulisszák mögé is betekinthet a közönség a VígNapon

2025. szeptember 05., péntek 15:34 | MTI

Az idén is VígNappal indítja az évadot a Vígszínház, hogy a társulat és a közönség együtt ünnepelhesse meg az évadkezdést; a szeptember 14-i egész napos programsorozat betekintést nyújt a színház ritkán látott helyszíneire és a színfalak mögötti világba.

  • A kulisszák mögé is betekinthet a közönség a VígNapon

A programok sorát a Vígszínház első bemutatója, a @LL3t4rgIA nyílt próbája nyitja 11 órakor a nagyszínpadon, majd egyebek mellett színművészek által vezetett kulisszajárások, dedikálás, jelmezpróba, csokoládékészítés, filmvetítés, kvíz, activity, TikTok-táncház, művészmegálló, kedvezményes jegyvásárlási lehetőség és számtalan gyerekprogram várja az érdeklődőket.

A backstage túrákon a művészek a színház ritkán látott helyszínein vezetik körbe a látogatókat - olvasható az intézmény MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

A művészmegállóban Kovács Adrián, Orosz Ákos és Zoltán Áron, Fesztbaum Béla, Mester Dávid, Horváth Szabolcs, valamint Medveczky Balázs és Wunderlich József zenés produkciót ad elő. A teátrum táncosaival a legnépszerűbb TikTok-táncokat lehet megtanulni, a színművészek pedig Víg Activityvel is készülnek. A gyerekeket arcfestéssel, jelmez- és parókapróbával várják.

A Víg Szalonban az érdeklődők megtekinthetik a Víg125 című fikciós dokumentumfilm-sorozatot, csokoládét készíthetnek és kvízzel tehetik próbára tudásukat. A Vígböngészdében a teátrum archívumának kincseiből lehet válogatni - áll a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.

A programról további információ a https://www.vigszinhaz.hu/VIGnap_2025/lang-hu/tax-572f5cd001421 oldalon érhető el.

