2019. január 9.,
szerda, Marcell napja

A kormány megvásárolta Munkácsy Golgota című festményét

MTI

2019. január 9., szerda 15:57, frissítve: szerda 17:09

A kormány megvásárolta Munkácsy Mihály Golgota című festményét – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten sajtótájékoztatón Kósa Lajos, Debrecen fideszes országgyűlési képviselője és Papp László, Debrecen polgármestere társaságában. Gulyás Gergely közölte, a festményt 3 milliárd forintért vette meg a kormány Pákh Imrétől.

 

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