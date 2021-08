A Kolozsvári Magyar Napok az egész nemzet számára kiemelt jelentőségűek

Várakozáson felül, 17,9 százalékkal nőtt GDP a második negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, ez a valaha mért legmagasabb negyedéves növekedésnek számít - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2,88 százalékos emelkedéssel új csúcson, 51 626,62 ponton zárt. Egyszerűsödnek az otthonteremtési támogatások igénylésének egyes feltételei - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. 45 új koronavírus fertőzöttet igazoltak, elhunyt 1 beteg. A beoltottak száma 5 millió 682 ezer, közülük 5,5 millióan már a második oltását is megkapta. Rémhírterjesztés, hogy nem lehet regisztrálni a harmadik oltásra - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. György István szerint a koronavírus rendkívül agresszív delta variánsa miatt mindent meg kell tenni azért, hogy növekedjen az oltási hajlandóság. A tanévkezdés közeledtével az iskolákban is lehetőséget biztosítanak a 12 év feletti diákok oltására azoknak, akik valamilyen oknál fogva az interneten nem tudnak időpontot foglalni - közölte a koronavirus.gov.hu. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter: Mérsékelni kell a járványban a diákok által elszenvedett mentális károkat. Kormányzati Tájékoztatási Központ: Azzal, hogy a baloldali pártok és szervezetek megtámadták a gyermekvédelmi népszavazásra irányuló kezdeményezést, elismerték, hogy támogatják az LMBTQ-propaganda bejutását a magyar óvodákba és iskolákba. A kormány nem titkolt szándéka szerint a fiatalokat segíteni, támogatni kell, és ebben a Magyar Honvédségnek is rendkívül nagy szerepe van - hangsúlyozta Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A magyarok túlnyomó többsége büszkén vállalja magyarságát - derült ki a Kopp Mária Intézet felméréséből. A Népesedésért és a Családokért elnevezésű reprezentatív kutatásból az is látszik, hogy a magyar emberek erős nemzeti identitással rendelkeznek. A megkérdezettek több mint háromnegyede azt mondta, hogy büszkeséggel tölti el Magyarország történelme, 85 százalékuk büszke a magyar tudományos-, és 79 százalékuk a sport-eredményekre is. Megalakult a Civil Összefogás Fórum Roma Értelmiségi Műhely. A kereszténység Magyarországon, Közép-Európában fontos, és annak kellene lennie egész Európában is, ez számunkra evidencia - jelentette ki Soltész Miklós államtitkár. Újabb magyar rendőri egységek indulnak Szlovéniába, Észak-Macedóniába és Szerbiába. Az ORFK Határrendészeti Főosztályának vezetője elmondta: a három kontingens feladata az illegális bevándorlás megakadályozása. Több magyar rekedt az afgán fővárosban, akik arra várnak, hogy kimenekítsék őket - erősítette meg a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Biztonságosan hazajuttat a kormány minden magyart Afganisztánból - hangsúlyozta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. C–17-es katonai szállítógép indult az Afganisztánban veszteglő magyarokért - értesült a Hang.hu. Az elmúlt években Hollandia afganisztáni nagykövetségének védelmét egy magyar érdekeltségű dubaji cég látta el. A vállalatnak 26 olyan alkalmazottja van, aki magyar állampolgár. Több Afganisztánban tartózkodó magyar állampolgár is jelentkezett, kihozataluk részleteit biztonsági okokra hivatkozva nem hozzák nyilvánosságra. A tálibok általános amnesztiát hirdettek minden állami tisztviselő számára. A brit külügyminiszter szerint pragmatikusan kell viszonyulni az új afgán vezetéshez. Angela Merkel német kancellár szerint az Afganisztánból menekülő embereken elsősorban a szomszédos országokban kellene segíteni az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának irányításával. Matteo Salvini, a jobboldali kormánypárti Liga vezetője kizárta, hogy Olaszország több tízezer afgán menekültet fogadjon be, ahogy azt a polgármesterek országos szövetsége sürgette. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár: Az afgán vezetés képtelen volt szembeszállni a tálibokkal. UNICEF: A tálib hatalomátvétel után is érkeznek segélyszállítmányok az országba. A koronavírus-fertőzöttek száma 207,8 millió, a halálos áldozatoké 4,37 millió a világon. Új-Zélandon országos zárlat lép életbe miután fél év után ismét közösségi koronavírus-fertőződést regisztráltak a hatóságok. A japán kormány szeptember 12-ig meghosszabbítja a koronavírus miatt a fővárosban elrendelt járványügyi szükségállapotot, a korlátozásokat több más prefektúrára is kiterjesztik. Georgiában hirtelen megugrott a koronavírus-fertőzöttek száma, újra kötelező a maszkviselés. Légicsapást mért a török légierő egy klinikára Irak északnyugati részén, többen meghaltak. Fegyveres gyakorlatot tartott Tajvan déli partjai és légtere közelében a kínai hadsereg. A lengyel kormány elfogadta az illegális bevándorlásra vonatkozó jogszabályok módosítását, amely egyszerűsítené és meggyorsítaná a határátlépők visszafordítására vonatkozó eljárást. Közepes erejű földrengés rázta meg ismét Horvátország középső részét. Izraelben harmadik napja küzdenek a Jeruzsálem környéki erdőtüzekkel. Meghaladta az ezernégyszázat a szombati haiti földrengés halálos áldozatainak száma. Trópusi vihar sújtja Haitit a földrengés után, nehezíti a túlélők megtalálását. Legalább hatvannégy ember vesztette életét az áradásokban Nigerben. Gyakorlórepülés közben lezuhant egy Il-122V típusú könnyű katonai szállítógép a Moszkva közelében, a három tagú legénység életét vesztette. Elhunyt Hankiss Ágnes, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának tagja, író, pszichológus, volt európai parlamenti képviselő. Erős szél kíséri az átvonuló hidegfrontot az ország nagy részén. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, fákat csavart ki a szél, sok esetben kérték a tűzoltók segítségét - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Összeütközött egy nyerges vontató és egy kisbusz a 86-os főút 3-as kilométerénél, Rédics térségében, a kisbusz sofőrje a helyszínen meghalt. Egy hét alatt több mint 8600 esetben intézkedtek a rendőrök sebességtúllépés miatt - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Erkel Ferenc Bánk bán című operájának előadásával ünnepli a Margitszigeti Szabadtéri Színpad augusztus 20-án a nemzeti ünnepet. Fucsovics Márton az első fordulóban kikapott a Cincinnatiban zajló keménypályás tenisztorna férfiversenyében. Labdarúgó NB I: Elhalasztották a Puskás Akadémia-Ferencváros meccset. A csoportból való továbbjutás reményében utazik el a női röplabda Európa-bajnokságra a magyar válogatott. November 6-án rendezik meg a III. Kassa-Miskolc Ultramarathon futóversenyt. Ismét megnyílt a tokiói olimpia falu, amely a paralimpiára érkezőket fogadja.