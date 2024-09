A híres zeneszerzőre emlékeznek egy fesztivál keretében

Balog Józseffel pódiumbeszélgetést is hallhat a közönség, a Lajtha-zongoraművek zenetörténeti és művészi jelentőségéről. Lajtha László életművének első számú szakértője, Dr. Solymosi-Tari Emőke tart előadást a zeneszerző quartetjeiről. Dr. Varga Sándor néprajzkutató, táncantropológus pedig Lajtha Lászlónak a néptánccal kapcsolatos eredményeit ismerteti meg a közönséggel. Lajtha felbecsülhetetlen etnográfusi munkáját olyan kiemelkedő előadók elevenítik fel, mint Navratil Andrea, Lakatos Róbert, Kiss Gy. László, a Tükrös Zenekar és a pozsonyi Ifjú Szivek Táncszínház. Mindemellett filmvetítés és változatos gyerekprogramok is várják az érdeklődőket szeptember első hétvégéjén, a Lajtha Ház 21. századi környezetében, Bicskén. A napközbeni programok ingyenesek, az esti koncertekre a belépés jegyvásárláshoz kötött.

