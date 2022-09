A hét végén mutatják be az Aranyoskám című musicalt a Madách Színházban

Megosztás itt:

A musicalt a Madách Színházban non-replica változatban, vagyis saját rendezői koncepcióval, díszlettel, jelmezzel és koreográfiával viszik színre - olvasható a színház MTI-hez eljuttatott közleményében. Mint írják, az eredeti musical szövegkönyvét Robert Horn jegyzi, zenéjét és a dalszövegeket David Yazbek írta, Don McGuire és Larry Gelbart története és a mozifilm alapján. A művet Bárány Ferenc és Puller István fordította. Az Aranyoskám, amelynek eredeti címe Tootsie, Sydney Pollack 1982-es filmje, Dustin Hoffman főszereplésével. A film 10 Oscar-jelöléséből a legjobb női főszereplő (Jessica Lange), a legjobb operatőr és a legjobb hang díját nyerte el. A öt Golden Globe-jelölésből hármat váltott díjra: a legjobb női mellékszereplő, a legjobb színész és a legjobb zenés film és vígjáték kategóriában kapta meg az elismerést.

A musicalváltozat nagyrészt követi a film cselekményét, bemutatója 2019. április 23-án volt a Broadwayn, a Marquis Theatre-ben. A darab története szerint Michael Dorsey sokoldalú és zseniális színész, ám legendásan nehéz természete miatt lassan nem akad rendező New Yorkban, aki hajlandó lenne szerepet osztani rá. Mielőtt végképp szertefoszlanának ifjúkori álmai, elkeseredésében úgy dönt, bevet egy utolsó trükköt, ami be is válik, és hamarosan a Broadway egyik készülő musicaljét próbálja. Michael népszerűsége egyre nő, ám ráeszmél, hogy borotvaélen táncol: a váratlan fordulat óta folyamatosan fenyegeti őt a szakmai, anyagi és magánéleti csőd réme – ugyanakkor karnyújtásnyira kerül a sikertől, vagyontól és szerelemtől - olvasható a darab ismertetőjében.

A Madách Színház előadásában Michael-Dorothy szerepében váltott szereposztásban Sánta Lászlót, Serbán Attilát és Szemenyei Jánost láthatja a közönség. Julie-t Peller Anna és Simon Boglárka, Jeffet Ficza István és Hajdu Steve alakítja. Rita figuráját Csákányi Eszter és Sáfár Mónika formálja meg, míg Sandyként Balla Eszter és Molnár Gyöngyi, Ronként Magyar Attila és Posta Victor látható. Mellettük Csiszár István/ Kiss Ernő Zsolt, valamint Galbenisz Tomasz, illetve Weil Róbert szerepel a darabban. A produkció díszletét Rózsa István, jelmezeit Rományi Nóra tervezte. Az előadás zenei vezetője, karmestere Oberfrank Péter, koreográfusa Tihanyi Ákos.

MTI