A Hamász és Hezbollah terrorszervezeteket dicsőítő zenekar léphet fel a Sziget fesztiválon + videó

Free Palestine! Up Hamas! Up Hezbollah! - egy novemberi koncertjükön dicsőítették a Hamász és Hezbollah terrorszervezeteket a Kneecap tagjai, miközben Izrael ellen hergelték a közönséget.

Az északír zenekar most a Sziget fesztiválon léphet fel augusztusban. Annak ellenére, hogy a formációt már több nemzetközi rendezvényről is kizártak antiszemita és Izrael-ellenes megnyilvánulásai miatt.

Megkerestük a Sziget fesztivál sajtóosztályát is, akik válaszukban azt írták: náluk a szólásszabadság és a szabad véleménynyilvánítás alapjog, így erre attól függetlenül is lehetőséget adnak, hogy azzal a szervezők egyetértenek vagy nem. Hozzátették azt is: amíg a zenekar csak a saját állásfoglalását közvetíti a fesztiválon, addig mindenkinek a saját belátása azt elutasítani vagy elfogadni.

A Tett és Védelem alapítvány elnöke ugyanakkor kijelentette: Magyarország közrendjét és társadalmi nyugalmát zavarhatja meg a koncert.

Fotó: Shutterstock