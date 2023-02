A Fonó két lemeze is felkerült a nemzetközi toplistákra

Megosztás itt:

A Tárkány Trió albumát a rangos World Music Charts Europe (WMCE) februári listáján a 16., a Transglobal World Music Charts-on a 33. helyre sorolták, Cserepes korongja utóbbi listán a 30. helyre kúszott fel - közölte a Fonó Budai Zeneház csütörtökön az MTI-vel.

A WMCE listáját minden hónapban ötven világzenei rádiós szakember állítja össze. A februári lista a Mostar Sevdah Reunion nevével kezdődik: a bosnyák csapat Lady Sings the Balkan Blues című lemezét a Snail Records adta ki. A második helyre a török Gaye Su Akyol került az Anadolu ejderi-vel (Glitterbeat Records), a harmadikra a kanadai-nemzetközi formáció, a Taraf Syriana azonos című anyagával (Lulaworld Records).

A világ minden tájáról származó világzenei szakemberek által összeállított Transglobal World Music Charts februári listáját egy brazil előadó, Lucas Santtana vezeti O Paraíso című albumával (kiadó: No Format!), a második helyre a másik listán is második Gaye Su Akyol került, a harmadikra pedig a mali Vieux Farka Touré és az amerikai Khruangbin közös lemeze, az Ali (Dead Oceans).

A cimbalomprímás, a Tárkány Trió debütáló albuma a cimbalmot mint szólóhangszert mutatja be és a cimbalomprímási hagyományt dolgozza fel, viszi tovább egyedülálló módon.

"A Tárkány Triót azzal a szándékkal hoztam létre, hogy megszülessen az első zenekar, amely az eredeti magyar népi cimbalomzenét bemutatja, a cimbalomprímás hagyományt folytatja. Bármilyen furcsán hangzik, ilyen még nem volt, és máig ez az egyetlen zenekar, amely ezzel foglalkozik" - idézte a zenekarvezető Tárkány-Kovács Bálintot a közlemény.

Cserepes Károly The Sold Girl című albuma az alkotó nagy sikerű remixlemezei sorában a következő. A The Black Lake (2016), a My Name is Elvis Presley (2018), a The Big Slalom (2020) és a Nachtmusik (2021) után Cserepes most a törökséggel való kapcsolatunkra, múltunkra reflektál és ugyanazzal a technikával dolgozik, mint az előző lemezeken: tradicionális hangfelvételeket ágyaz szokatlan zenei környezetbe, új zenei szövetet létrehozva.

"A törökséggel való kapcsolataink a régmúlt homályába vesznek. Kevés azon évszázados népdalaink, balladáink száma, amelyek még emlékeznek ezekre a találkozásokra. Véletlenül épp' a török folklór érzelemgazdagsága, drámai ereje, vadsága látszott az egyik lehetőségnek, hogy segítségükkel ezeknek a szövegemlékeknek a rejtett drámaiságát kibontsuk. Legyen átélhető, hogy a török hódoltság milyen szenvedést jelentett a civil lakosság számára" - fogalmazott Cserepes Károly.

Cserepes ezt megelőző, Nachtmusik című lemeze (amelyet szintén a Fonó adott ki) 2022-ben a 64. helyen zárt a World Music Charts Europe legjobb 200 albuma között.

Fotó: Barcsik Géza