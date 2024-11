A fél évszázados Rubik-kockával népszerűsítik a magyar tudományt Bukarestben

Mivel számos graffitiművészt is megihletett a Rubik-kocka, az intézet udvarán graffitifestést is tartanak, az alkotási folyamatot a helyszínen élőben követheti a közönség.

A gyermekek számára Rubik-kocka-kirakó oktatást és gyermekfoglalkozást is szerveznek, amelyen bárki részt vehet. Az intézetünk előterében több mint 60 Rubik-kocka felhasználásával egy mozaik építésére is vállalkoznak a Romániai Speedcubing Egyesület tagjai.

A nemzetközi Rubik-kocka-szövetség, a World Cube Association által Books and Cubes at Liszt 2024 címmel hirdetett egésznapos eseményen a Romániai Speedcubing Egyesülettel partnerségben több kategóriát és korosztályt is magába foglaló Rubik-kocka-kirakó versenyt szerveznek, amelyre előzetesen 35 versenyző regisztrált.

"Kevesen tudják, hogy magyar találmányról van szó, de Romániában is nagyon népszerű a Rubik-kocka, ez a geometriai modellből született innováció, amely ma már a logika és kreativitás szimbólumává vált, így méltóképpen tudja képviselni a Magyar Tudomány Ünnepét, amelyet minden évben Bukarestben is megszervezünk, többnyire valamely magyar tudományos évfordulóhoz köthetően" - mondta az MTI-nek Kósa András László, a bukaresti magyar kulturális külképviselet igazgatója.

