A Cannes-i Filmfesztivál eredményhirdetését is a woke ideológiának rendelték alá

A zsűri nagydíját indiai nőfilm kapta: Payal Kapadia All We Imagine as Light című alkotása.

A legjobb forgatókönyv díját aztán egy szexfilmbe oltott testhorrornak, a Demi Moore főszereplésével készült The Substance című filmnek (illetve a rendező-forgatókönyvíró Coralie Fargeat-nak) adta a zsűri, valamint az iráni nők sorsát bemutató A vadfügefa magjai című politikai thrillert forgatókönyvírói különdíjjal ismerték el (az Iránban börtönbüntetésre ítélt és onnan elmenekült Mohammad Raszulof filmje megkapta a FIPRESCI, azaz a kritikusok szövetségének elismerését is).

A 72 éves Jacques Audiard (a képen) új filmje, a nemváltó műtétet egy zenés bűnügyi komédiába helyező Emilia Pérez például elnyerte a zsűri díját és a legjobb színésznőnek járó díjat, sőt utóbbit megosztva kapta a film négy színésznője, Adriana Paz, Karla Sofía Gascón (a képen), Selena Gomez és Zoe Saldaña (a legjobb férfi színész díját Jesse Plemons kapta a Jorgosz Lanthimosz rendezte Kind of Kindness című filmért, amelyben természetesen a nemiség kérdése is szerephez jut).

