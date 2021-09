A Budapest Parkban idén október közepéig tart az indián nyár

Megosztás itt:

Ha szomorúak vagyunk attól, hogy vége a fesztiválszezonnak, a Budapest Park egy remek alternatívát kínál. Európa egyik legnagyobb szabadtéri szórakozóhelye ugyanis továbbra is színes zenei kavalkáddal, nemzetközi fellépőkkel, a legnagyobb hazai sztárokkal és hajnalba nyúló féktelen bulikkal várja a közönséget.

Október 1-jén a drum & bass aranykorába repít vissza minket a Brains. Ezen a koncerten hosszú idő után ismét egy nemzetközi vendég erősíti a zenekar csapatát Dynamite MC személyében, aki - a mellett, hogy néhány éve közös dalt dobott ki a BRAINS-szel Born to win címmel - az elmúlt 25 évben MC-ként támogatta már a teljes angol elektronikus zenei színteret Roni Size-tól Dj Fresh-ig. Ezt követően 23 órától az ország kedvenc bulisorozatával, a Necc partyval táncolhatjuk át magunkat a hétvégébe. Szombaton ugyanis a FCK 2020 című slágerével újra középpontba kerülő Scooter áll színpadra.

Október 8-án Karnevál című új lemezét hozza el a Belga, akik igazi össznépi trepnit ígérnek a színpadon, másnap pedig az ország egyik legenergikusabb csapata, a szülinapját szintén a Parkban, hatalmas sikerrel megünneplő Irie Maffia újra megtáncoltatja a Park közönségét.

A Budapest Park idei szezonjának záróhetére is bőven jut koncertekből, és rengeteg neves vendéggel és meglepetéssel bővül az egyébként is színes felhozatal. Október 13-án az egekbe repít lélekemelő melódiáival a Honeybeast: a többszörös aranylemezes csapat nemrég új kislemezzel (Éjfél után) jelentkezett, de természetesen a több milliós hallgatottságú slágereiket sem felejtik otthon. Október 14-én egy igazi csemegét láthatunk a Park színpadán: a Quimby Plusz-mínusz műsora utoljára lesz látható, a jeles alkalomból pedig olyan vendégek csatlakoznak hozzájuk, mint Fekete Giorgio (Carson Coma), Schoblocher Barbi (Blahalouisiana), Pásztor Anna és Pásztor Simi (Anna and the Barbies), Bodor Áron (Esti Kornél) és Papp Szabi (Supernem).

Október 15-én is igazi sztárparádéval mutatja be karrierjének harmadik évtizedét a Tankcsapda. Most először kerül terítékre ugyanis 2016-ban megjelent, elsöprő sikert arató “Dolgozzátok fel!” című duplalemezük, amelyen egyrészt a Tankcsapda tagjai gondoltak újra hazai dalokat, másrészt a TCS repertoárból válogattak népszerű előadók. A harmadik évtized szerzeményei mellett eddig soha nem hallott formában hallhatunk olyan közönségkedvenc dalokat is, mint a Lopott könyvek vagy az Egyszerű dal, a koncerten pedig olyan közreműködőket köszönthetünk, mint Kowalsky, Jimmy, More (Kowalsky Meg A Vega), Busa Pista (Irie Maffia), Köteles Leander (Leander Kills), Tóth Gabi, Nagy Feró, Farkas Zoltán (Ektomorf) és Peter D. Maniak (Angerseed).

A Budapest Park jubileumi tizedik szezonjában az utolsó tánc a Punnany Massifé, akik szintén meglepetésekkel készülnek, többek közt egy “majdnem lemezzel”, amin olyan számok kapnak helyet, amiket korábban csak koncerteken hallhatott a közönség, és aminek megjelenésére már nagyon régóta várnak a rajongók.

Természetesen nem csak az élőzenei koncertek dübörögnek tovább, október 16-ig ugyanis minden koncertnapon több tánctér várja az éjszakai baglyokat különféle zenei stílusokkal, a retrótól a házibuli hangulaton vagy éppen a latin ritmusokon át egészen a rockdiszkóig vagy a magyar alter éléskamrájáig.

A szervezők ráadásul most a színfalak mögé is betekintést engednek a WM Music Distribution csapatával közösen elindított TikTok csatornájukon, ahol rengeteg friss tartalom, többek közt a backstage-ben készült exkluzív interjúk is láthatóak.

A Budapest Parkban tehát egészen október 16-ig tart a fesztiválszezon - igazi zenei ínyencségek társaságában hagyhatjuk kint még bő két hétig a valóságot.