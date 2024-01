A Body Count Ice-T-vel júniusban újra Budapestre jön

Megosztás itt:

A Body Count elkészült nyolcadik lemeze felvételivel, így könnyen lehet, hogy a múltbeli nagy sikerek mellett arról is hallhat a közönség dalokat a nyári koncertjükön - közölte a szervező Live Nation kedden az MTI-vel.

A Body Count megalakítása 1990-ben az addigra már három sikeres szólólemezen túl lévő rapper Ice-T és a gitáros Ernie C közös ötlete volt. A hobbiprojektként indult csapat 1992-ben dobta piacra első, cím nélküli albumát, amelyen - akárcsak Ice-T számaiban - a durván szókimondó szövegek domináltak. A Cop Killer című dal miatt a debütáló anyagot egy időre be is vonták.

Szövegeik főleg valóságos témákon alapulnak, Ice-T elmondása szerint ugyanis a heavy metálban gyakran megjelenő horror tematikával ellentétben ő a valóságot, a banda leszámolásokat és az utcai harcokat sokkal ijesztőbbnek tartja.

Első lemezük megjelenésekor Ice-T így definiálta zenéjüket: rock album, rap mentalitással. Ennek megfelelően dalaikban gyakran foglalkoznak társadalmi és politikai témákkal, de a humor sem áll tőlük messze, amely gyakran a túltolt erőszak formájában jelenik meg.

A csapat 1997-ig további két sikeres albumot (Born Dead, Violent Demise: The Last Days) jelentetett meg. Az alapító tagok közül már csak Ice-T és Ernie C vannak a bandában, a dobos Beatmaster V 1996-ban, a gitáros D-Roc the Executioner 2004-ben halt meg rákban, a basszusgitáros Mooseman egy utcai lövöldözésben hunyt el 2001-ben, ami csaknem a Body Count végét is jelentette.

A visszatérést 2006-ban a Murder 4 Hire című album jelentette, de a Body Count igazán 2014-re, a Manslaughter megjelenésével tért vissza eredeti önmagához, és 2017-ben jött a folytatás, a Bloodlust. A Body Count legutóbb 2020-ban a Carnivore című anyaggal jelentkezett, amelyről a Bum Rush című dalért Grammy-díjat kapott a legjobb metál előadás kategóriában. A zenekar legújabb, Merciless című albuma a közeljövőben jön ki.

A Los Angeles-i Body Count eddig háromszor zenélt Budapesten: 1994-ben a Vörösmarty Művelődési Házban, három évvel később az egykori Rockvárban, 2018-ban pedig a Budapest Parkban léptek fel.

Fotó: Shutterstock