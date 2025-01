A Berlinálén versenyez Balogh Mirjána animációs diplomafilmje

Megosztás itt:

A közlemény szerint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Animáció szakán a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával 2024-ben készült diplomafilm nemzetközi premierjét a világ egyik legrangosabb filmfesztiváljának számító Berlinálén tartják. A fesztivál Generation 14+ válogatása olyan filmekre összpontosít, amelyek narratívájukban és filmnyelvükben a fiatalokat helyezik a középpontba. Olyan történeteket mutatnak be, amelyek fiatal főszereplőik szemszögéből mesélnek, és amelyek kézzelfoghatóvá teszik az ő világukat.

A Wish You Were Ear az embereket akarva-akaratlanul alakító szerelmi kapcsolatok önképformáló hatásairól szól. A Wish You Were Ear egy olyan világban játszódik, amelyben ha egy pár szakít, el kell cserélniük egy testrészüket. Az emberek így nemcsak szó szerint elveszítik egy részüket, de magukkal is hordozzák minden volt kapcsolatukat.

"Filmemben azt akartam megragadni, hogyan tudjuk – vagy épp nem tudjuk – elfogadni az elmúlt kapcsolatok okozta változásokat azok lezárása után, illetve miképpen válnak ezek a változások az énképünk részévé" – idézik a közleményben Balogh Mirjánát, aki 2024-ben végzett a MOME mesterképzésén. A film a MOME gyártásában készült, számos jelenlegi és egykori hallgató közreműködésével, forgalmazását és fesztiváloztatását az NFI-vel együttműködésben a MOME Film Tudásközpontja kezeli, hangzásvilágát Iszlai József alakította ki, vágója Czakó Judit, producere Fülöp József.

A közleményben kiemelik, hogy Balogh Mirjána filmjének a versenybe válogatása egy évek óta tartó sikerszéria része: a MOME Animáció diplomafilmjeit 2017 óta rendszeresen meghívja versenyprogramjába a Berlinale. A Generation 14+ versenyprogramjában legutóbb 2023-an Erhardt Domonkos Szemem sarka című filmje szerepelt, amely külön elismerő oklevélben részesült. Vincze Zsuzsanna, a MOME Film Tudásközpont vezetője szerint az, hogy a MOME Anim kiemelkedő, világszinten is jegyzett animációs műhellyé vált, hosszú évek, évtizedek kitartó, következetes építkezésének az eredménye. A siker kulcsa pedig többek közt az egyedi látásmódú tehetségek felkutatása és mentorálása, a professzionális gyártási körülményeket megteremtő diplomafilm-támogatás, illetve a szakon jelen lévő szakmai alázat és elkötelezettség mind az oktatók, mind a hallgatók részéről.

2023 őszétől új fejezet indult el MOME Animáció szak életében, amelyen angol nyelven, további szakirányokkal kiegészülve folytatódik a nemzetközi rangú képzés. A filmrendezőképzés mellett a Videójáték (Game Design) vagy az Immerzív történetmesélés (Immersive Storytelling) specializációt is választhatják a hallgatók – emlékeztettek a közleményben. A Berlinale 2025-ös versenyprogramjába korábban már egy másik magyar alkotást, Ladányi Jancsó Jákob Élő kövek című rövidfilmjét is beválogatták a szervezők.

