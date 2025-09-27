90 éves lenne a rock and roll

Megosztás itt:

A zongora "gyilkosa" – Lewis felszállása

Jerry Lee Lewis, akinek születésnapjáról most a 90. évforduló kapcsán emlékezünk meg, valóban a rock and roll "Ördöge" volt. A louisianai szegény farmerek fiaként egyedül, autodidakta módon tanult meg zongorázni. Az egyházi iskolából eltanácsolták, amiért egy vallásos himnuszt boogie-woogie stílusban adott elő – ezzel kijelölte élete útját.

A rock and roll születésekor lépett be a Sun Stúdióba, ahol Sam Phillips, az Elvis Presley-t továbbadó tulajdonos azonnal szerződtette. Lewis hírhedtté vált zongorapüfölő stílusa miatt – állva, cipősarkával, sőt, a hangszer felgyújtásával fejezte be az előadásokat. A Great Balls Of Fire és a Whole Lotta Shakin' Goin' On azonnal világsikert hoztak neki 1957-ben. A két dal szexuális túlfűtöttsége miatt azonban nem arattak osztatlan sikert: sok rádió megtagadta a játszásukat, ezzel is aláhúzva Lewis "szülők réme" imázsát.

A bukás: esküvő egy kiskorú unokatestvérrel

Jerry Lee Lewis üstökösként induló pályafutása 1958-ban, egy angliai turné alatt omlott össze. Kiderült, hogy a 23 éves énekes harmadszor is megnősült, de a feleség, aki az unokatestvére volt, még nem töltötte be a 14. életévét. A botrány óriási volt: a felháborodott közönség lefütyülte a színpadról, a turnét meg kellett szakítani. A botrány Amerikában is követte, eltűnt a slágerlistákról, és gázsija a tizedére zuhant. Tíz év kellett a visszatéréshez, ami váratlanul a country műfajában sikerült.

A sötét oldal: drámák és Elvis háza

Lewis magánélete tele volt hátborzongató fordulatokkal. A hét házasság mellett két felesége is gyanús körülmények között vesztette életét (egyik a medencéjükbe fulladt, a másik túladagolásban halt meg), és két fia is furcsa balesetben vesztette életét.

Lewis alkohol- és gyógyszerfüggősége 1976-ban érte el a mélypontot egy különösen ijesztő incidens során. Merev részegen, kocsijának csomagtartójában töltött puskával tartóztatták le Elvis Presley memphisi otthonának kapujában. Bár Lewis azt állította, csak "baráti beszélgetést" szeretett volna folytatni a "Király" nevű énekessel, a jelenet a rock and roll legendák közötti viszony sötét oldalát mutatta be.

Lewis végül 2022-ben hunyt el, de halála előtt leszokott az alkoholról és a cigarettáról. Az énekes, bár zenéjét a sátán zenéjének tartották, hívő ember maradt.

A legendát elismerték: 1986-ban az elsők között került be a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, majd 2022-ben a Country Hírességek Csarnokába is. A Great Balls of Fire! című film, valamint a Grammy-életműdíj mind azt bizonyítják, hogy Jerry Lee Lewis botrányai ellenére is a zene örök legendája maradt. Magyarországon utoljára 2010-ben lépett fel a Papp László Sportarénában.

Forrás: MTI

Fotó: Dezo Hoffman/Rex