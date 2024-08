75 éves a színek írnoknője, Urszinyi Mária

Megosztás itt:

Akinek 2021-ben volt lehetősége megtekinteni a balmazújvárosi Semsey-kastélyban Urszinyi Mária retrospektív tárlatát, annak emlékezetében elevenen élhetnek ma is a nagyváradi művésznő képeinek tobzódó színei, feszültségtől vibráló kompozíciói. A Hajdú László műgyűjtő kollekciójából összeállított kiállítás és album ráadásul orvosolta azt a szomorú tényt, hogy a kis-magyarországi művészettörténet-írás Trianon után elfeledte a nagyváradi és egyben a partiumi, erdélyi művészvilágot is. Pedig még a romániai diktatúra legzordabb éveiben is elsőrangúan alkottak a kortárs festők Szent László városában, akik közül kiemelkedik az idén 75 éves Urszinyi Mária, aki grafikai és szobrászati téren is maradandót alkotott.

Néhány hónapja a berlini Plan B Galéria is bemutatta Urszinyi több alkotását az Autportret nevű tárlatsorozat keretében. Az, hogy Urszinyi Mária alkotásai itt is megjelenhettek bizonyítja, hogy zsenialitását nem vonja kétségbe immár a nyugati szakma sem.

A jeles festő, grafikus és szobrász Urszinyi Mária 1949-ben született Nagyváradon. A kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán tanult, ahol Abodi Nagy Béla és Miklóssy Gábor voltak a mesterei. Festészete az új expresszionizmus stílusába sorolható, képeinek színvilága, kitűnő kompozíciós képessége, gyermekies atavisztikussága sajátosan egyedivé, élvezhetővé teszi alkotásait.

A művésznő festményei jelenleg Kolozsváron, a Mátyás szobortól karnyújtásnyira található Parter Galériában tekinthetők meg egy csoportos tárlaton.

Rendhagyó Jakobovits tárlat Londonban

Az Erdélyhez és Nagyváradhoz ezer szállal kötődő képzőművész házaspár, Jakobovits Márta kerámiaszobrász és néhai Jakobovits Miklós festőművész alkotásaiból augusztus 15-én nyílik kiállítás a londoni kortárs Elisabeth Xi Bauer Galériában. Mindketten, Jakobovits Miklós is haláláig rendes tagja volt a Magyar Művészeti Akadémiának (MMA).