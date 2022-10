25 éves jubileumát ünnepli a Lord of the Dance

Megosztás itt:

„Semmi sem lehetetlen, kövesd az álmaidat!” A Lord of the Dance produkció Michael Flatley ezen gondolatával kezdődött, elhatározta, hogy színpadra állítja a legnagyobb ír táncshow-t. A nemzetközi hírnevet a ’94-es Eurovíziós Dalfesztiválon bemutatott, mára már legendásnak számító 7 perces táncjelenete hozta meg neki, amellyel rögtön berobbant a köztudatba, s létrehozta a Lord of the Dance produkciót.

A lendületes, energiával teli show, a tánccal elmesélt történetével, a fantasztikus koreográfiájával és a különleges zenéjével, világszerte elkápráztatta a közönséget. Az előadás túllép életkorokon, kultúrákon és nyelvi határokon, egytől egyig elvarázsol minden nézőt, s magával repít abba a mitikus világba.

A produkció megszámlálhatatlan elismeréseket tudhat magáénak, világszerte színházi rekordokat döntött meg. Az 1996-os bemutató óta több mint 60 országban, több mint 1000 helyszínen, több mint 600 millió ember látta, mára a világ egyik legsikeresebb táncprodukciójaként írta be magát a történelembe.

A 25 éves jubileum alkalmából a rajongók az előadás egy megújult változatát láthatják, lélegzetelállító koreográfiákkal, új kosztümökkel és a legkorszerűbb látványtechnikai effektekkel. A tánckarban a világ negyven legkiválóbb táncosa kápráztatja el a nézőket Michael Flatley rendezésében, és Gerard Fahy zeneszerző zenéjének kíséretében. A megújult előadás egyszerre ötvözi a hagyományokat és az újszerűséget úgy, hogy közben megtartja az ír tánc sugárzó erejét.

„Nagyon izgatott vagyok, hogy újra bemutathatjuk a Lord of the Dance show-t. Úgy érzem, hogy a 25 éves történelmünk egyik felejthetetlen turnéja lesz ez. Bízok benne, hogy a produkció megérinti az emberek lelkét és mosolyt varázsol mindenki arcára” – mondta Michael Flatley.

A látványos előadás 2023-ban Győrben, Szegeden, Budapesten, Veszprémben és Debrecenben ejti ámulatban az ír tánc és muzsika szerelmeseit.