200 ezres példányszámmal az ország legnagyobb napilapja a Metropol!

Négy év kihagyás után a Metropol 2019. őszén jelent meg újra a piacon a Mediaworks kiadásában. Napi szinten szolgáltatja a legfontosabb hazai és globális aktualitásokat, de emellett szórakoztató tartalmakat, bulvár és sport híreket, illetve számos más izgalmas témát is kínál az olvasóknak.

Az „utca hangjaként” a lakosság, illetve az olvasók is aktív szerepet töltenek be a lap napi témáinak feldolgozásában, hiszen ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kerületük, illetve lakókörnyezetük meghatározó történései, eseményei is megjelennek az újság hasábjain.

A Metropol nem a tegnap híreire, hanem a ma eseményeire koncentrál, mely továbbra is a városlakók és a tömegközlekedők lapja kíván lenni. „A nagyszámban beérkező lakossági visszajelzés, illetve a megnövekedett számú terjesztési pont generálta azt a végeredményt, hogy a Metropol nyomtatott példányszáma immáron meghaladja anapi kétszázezres megjelenést.” – mondta el Molnár Irina a Mediaworks Hungary Zrt. tömegmédia divíziójának lapigazgatója.

A Metropol Budapesten a legnagyobb MÁV, VOLÁN, Hév állomásokon, bevásárlóközpontokban, élelmiszer üzletláncokban és közterületen érhető el, mintegy 500 osztóponton, de laposztó kollégákon keresztül is hozzá lehet jutni a napilaphoz.

