15 éve lépett a filmvászonra először Bogyó és Babóca

A Bogyó és Babóca mesefilmek különlegessége, hogy egyszerű, szerethető történeteikkel, tiszta színvilágukkal és ikonikus karaktereikkel a legkisebbek számára is könnyen befogadhatóak. A sorozat epizódjai a barátság, az együttműködés, a segítőkészség és a kíváncsiság fontosságát hangsúlyozzák, miközben játékosan tanítanak és szórakoztatnak. A természet szeretete szintén kulcskérdés, a szerző legújabb, díjnyertes Ki kicsoda? című könyvéből a gyerekek a sorozat szereplőinek valóságos megfelelőit is megismerhetik.

Egyedülálló népszerűség hazai és nemzetközi viszonylatban is

A Bogyó és Babóca rajzfilmsorozat televíziós nézettsége hazai viszonylatban kiemelkedő. A sorozat évadaiból eddig már hat mozifilm is készült, amelyek közül már rögtön a legelső, 2010-ben az év egyik legnézettebb magyar mozifilmje lett. Ez példa nélküli eredmény a rendszerváltás utáni magyar rajzfilmek között. Az azóta moziba kerülő Bogyó és Babóca filmek népszerűsége is kimagasló, aminek valószínűleg az az oka, hogy a sorozat kifejezetten alkalmas rá, hogy a legkisebb korosztály első moziélménye legyen.

„2010-ben hatalmas újdonságnak számított, hogy kifejezetten az óvodás korosztálynak kínáltunk mozis tartalmat. Arra kértük a vetítőtermek üzemeltetőit, hogy az előadások alatt hagyják égve a lámpákat és a hangerőt is vegyék halkabbra. A vetítések időpontjára is tettünk javaslatot: kértük, hogy délelőtt 11 órakor és délután 14 órakor tűzzék műsorra a filmet. Mindezeknek köszönhetően a mozifilm kimagasló sikereket ért el, azóta pedig felnőtt egy olyan generáció, akik először Bogyót és Babócát láthatták mozivásznon.” – mondta el Osvay Anna, a KEDD Animációs Stúdió kereskedelmi vezetője.

Az elmúlt másfél évtizedben a Bogyó és Babóca mesefilm-sorozat több generáció kedvencévé vált, országszerte óvodák és családok mindennapjainak része lett. A KEDD Animációs Stúdió alkotói minden évben újabb és újabb epizódokkal, mozifilmekkel, valamint kreatív pályázatokkal örvendeztetik meg a rajongókat. A filmekhez kapcsolódó országos rajzpályázatok évről évre kisgyerekek ezreit mozgatják meg. A számtalan gyönyörű alkotásból népszerű kiállítások, kiadványok készültek.

„Több szempontból különleges élmény a számomra, hogy részt vehetek egy ilyen hosszú távon sikeres produkció megalkotásában. Azok a nézők, akik a legelső Bogyó és Babóca mozifilmet még lelkes kisgyerekként élvezték, mostanra már inkább kísérőként ülnek a moziban. Felnőtt egy olyan generáció, amely tagjai számára a születésük óta az életük természetes része ez a mesevilág – számukra a Bogyó és Babóca sorozat valamennyi szereplőjének, történetének a létezése magától értetődő – nyilatkozta M. Tóth Géza, a KEDD Animációs Stúdió vezetője, a Bogyó és Babóca filmek társrendezője.

Bartos Erika így írt a hetedik évadról: „A filmévadnak alapot adó könyv, a „Mesék a pöttyös házból” az egyik kedvencem a Bogyó és Babóca sorozatból. Számos olyan témát körbejártam benne, amely minden óvodást érdekel: ilyen a kukásautó, a tűzoltó, a kéményseprő, a KRESZ táblák, az árnyjátékozás, vonatozás, bújócskázás… Szívvel-lélekkel szőttem ezek köré egyszerű történeteket. Kifejezetten szerettem Döme meséjét is, melyben a krumplibogár szemüveges lesz, illetve a tükörről szóló epizódot: sokat dolgoztam rajta, hogy megfelelően rajzoljam le a „tükörben tükör” jelenséget. Ez már a hetedik filmévad, de nekem ugyanolyan izgalmas volt a közös munka a Kedd Stúdióval, mint 15 éve. A film most is, akárcsak korábban, sok szívmelengető részletet adott a mesékhez, köszönet érte az alkotóknak, rendezőnek, animátoroknak, zenészeknek és természetesen Pogány Juditnak.”

A Bogyó és Babóca sorozat a magyar animáció történetében példátlan sikertörténet. A filmek nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi közönség körében is népszerűek: világszerte 120 országban, 12 nyelven elérhetőek. 2025 tavaszán egy extra produkció, az évszakokat rendkívül izgalmasan bemutató Bogyó és Babóca immerzív vetítés is debütált a Veszprémi CODE-ban.

Érkezik a hetedik mozifilm

Bogyó és Babóca 7. - Mesék a pöttyös házból címmel idén augusztusban kerül mozikba a hetedik Bogyó és Babóca film. A mozifilm 13 rövid meséből áll, hogy a kisgyermekek is könnyen értelmezni tudják a látottakat. A szelíd és vidám képsorok biztonságos hangulatot teremtenek a vetítéseken, így a film tökéletes választás első mozizáshoz.

Sok család keres olyan mozifilmet, amely a legkisebb, akár 3-4 éves gyerekek számára is jó élményt kínál, amely nem ijesztő, és amelyet a kisgyerekek értelmezni tudnak. Míg a családi filmek a nagyobbak kikapcsolódását szolgálják, addig a Bogyó és Babóca mozifilmek világa egészen más. A családi filmek egybefüggő 70 perce nehezen követhető a legkisebbek számára, a Bogyó és Babóca mozifilm azonban ötperces önálló epizódokból áll. Elsősorban a bölcsődés és óvodás korosztálynak szól, korhatár nélkül megtekinthető. A könnyen azonosítható formák, tiszta színek és az egész alakos karaktereket mutató kompozíciók alkalmazása segíti a legfiatalabb nézőket abban, hogy folyamatosan követni tudják a mindennapi óvodás élményekből, örömökből, konfliktusokból álló cselekményt. A bemutatott élethelyzetek a gyerekek számára ismerősek és megnyugtatóak.

Az epizódok alkotói tudatosan kerülik az öncélú erőszak minden formáját: a szereplők közötti konfliktusok mindig szelíd, empatikus módon oldódnak meg, a problémákra kreatív, közösségi megoldások születnek. Ez különösen fontos, mert a moziban a gyerekek intenzív érzelmeket élhetnek át, és a biztonságos tartalom segít elkerülni a szorongást. A gyerekek a történetekből pozitív mintákat sajátíthatnak el, miközben nyugodt, örömteli környezetben élhetik át első mozis kalandjukat, ami igazi, önfeledt élményt jelenthet a számukra, egyúttal megalapozhatja a mozihoz fűződő pozitív viszonyukat a későbbiekben is.

A meseszereplők hangját ezúttal is Pogány Judit, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész kölcsönzi, aki nem kevesebb mint száz karaktert szólaltat meg egyedi hangon. A rajzfilm zenéjéért és hangzásvilágáért ismét Szabó Tibor, a gyerekdalairól ismert zeneszerző és előadóművész felel. A film rendezőpárosa Fazakas Kinga és M. Tóth Géza, készült a KEDD Animációs Stúdióban.