Világbéke vagy megszorítás? Amíg Orbán Viktor Trumppal tárgyal, a baloldal a nyugdíjakat támadja

Két sorsdöntő kérdés uralja a magyar közéletet: a nemzetközi porondon a történelmi jelentőségű Donald Trump-Orbán Viktor találkozó, itthon pedig a nyugdíjak jövője. A Komment szakértői arra világítanak rá, hogy a két téma szorosabban összefügg, mint gondolnánk: a harc mindkét fronton a józan ész és a nemzeti érdek győzelméért folyik a globalista, megszorításpárti erőkkel szemben.
A vendégek:
Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Lefújhatják a nagy dérrel-dúrral beharangozott tiszás előválasztást – erről is szó lesz a Komment című műsorban. A belső dokumentumok szerint a párt súlyos szervezeti válságban van, a káoszt pedig manipulált kutatásokkal próbálják leplezni. Kattintson a botrány részleteiért, amiről a Tisza Párt mélyen hallgat!